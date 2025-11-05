Crudo cae más de 1% ante temor a una sobreoferta

Los precios del petróleo cayeron más del 1% el miércoles, situándose en mínimos de dos semanas debido a la presión de la preocupación por una posible sobreoferta mundial del hidrocarburo, pero los datos que muestran signos de una fuerte demanda de combustible en Estados Unidos limitaron las pérdidas.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una baja de 92 centavos, o 1.43%, a 63.52 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cerró con una baja de 96 centavos, o 1.59%, a 59.60 dólares.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 56.77 dólares por barril, una pérdida de 83 centavos, o 1.44 por ciento.

Los precios del petróleo cayeron tras la publicación de datos del gobierno estadounidense que mostraron un aumento de las reservas de crudo la semana pasada.

"El repunte de las importaciones y la moderada actividad de refinación en medio del mantenimiento estacional han fomentado un aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos", dijo Matt Smith, analista principal de petróleo para las Américas de Kpler.

Aumentan las reservas

Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 5.2 millones de barriles hasta alcanzar los 421.2 millones la semana pasada, según informó la Administración de Información Energética, frente a las expectativas de los analistas de un aumento de 603,000 barriles.

Sin embargo, indicios de una demanda de gasolina mayor a la prevista limitaron las caídas del precio del petróleo.

El plan presupuestario del primer ministro canadiense, Mark Carney, presentado el martes, indicó que Canadá podría eliminar el límite a las emisiones de petróleo y gas, lo que alimentó la preocupación por un posible exceso de oferta.

"Canadá podría abandonar su controvertida estrategia de emisiones de petróleo y gas y liberar más petróleo", dijo Phil Flynn, analista senior de Mercado de Price Futures Group.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, acordaron el domingo aumentar la producción en 137,000 barriles diarios en diciembre. Decidieron suspender nuevos aumentos durante el primer trimestre de 2026.

La producción de petróleo crudo de Kazajstán, excluyendo el condensado de gas, disminuyó un 10% el mes pasado, hasta 1.69 millones de barriles diarios, cifra que aún se sitúa por encima de la cuota de producción de la OPEP+, según una fuente de la industria y cálculos de Reuters.