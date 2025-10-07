Consumo discrecional y comunicación lideran bajas en WS

Los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, ya que los inversionistas redujeron su exposición a bienes de consumo discrecional y servicios de comunicación ante el aumento de las expectativas de inflación, la continuación del cierre gubernamental y el aumento del precio del oro a nuevos máximos históricos.

El S&P 500 bajó 0.4%, a 6,714.59 puntos, su primera caída en ocho días, El Nasdaq Composite bajó 0.7%, a 22,788.36 unidades, y el Dow Jones perdió 0.2%, a 46,602.98 enteros.

Los bienes de consumo discrecional, la tecnología y los servicios de comunicación estuvieron entre los que registraron mayores caídas, tomando un respiro del llamado mercado de la inteligencia artificial (IA).

Entre las empresas con una capitalización bursátil de 200,000 millones de dólares o más, Tesla y Oracle estuvieron entre las que tuvieron peor rendimiento. Tesla cayó 4.3% tras presentar el martes las versiones estándar del Model 3 y el Model Y, con precios de lista inferiores a 40,000 dólares cada una, según el sitio web de la compañía.

Oracle registra márgenes de beneficio reducidos en su negocio de servidores en la nube de IA, en rápido crecimiento, según documentos internos citados por The Information el lunes. Sus acciones cayeron 2.5 por ciento.