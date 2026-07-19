Coloca FIRA bonos sociales por 8,000 millones de pesos en BIVA

El Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) colocó bonos por 8,000 millones de pesos en tres tramos. El primero fue un bono social en la Bolsa Instiucional de Valores (BIVA) por 4,370 millones de pesos. El instrumento fue con una tasa TIIE más 40 puntos base.

También se emitieron tres bonos por 3,630 a menores plazos. Se emitió un bono a 1.6 años por 1,864 millones y otro con TIIE de fondeo. Otro instrumento a 1.6 años por 1,864 millones de pesos a Tiie de más 29 puntos y uno a tres años por 1,766 millones de pesos a Tiie más 33 puntos base.

El FIRA destacó que se tuvo una demanda de 12,000 millones de pesos, lo que equivale a tres veces el objetivo de 4,000 millones de pesos buscados.

Se detalló a los inversionistas que los recursos obtenidos se destinarán a promover la inclusión financiera, productiva y laboral de las mujeres en el sector agroalimentario y rural. Los créditos que respaldan este bono se otorgarán exclusivamente a mujeres, de manera individual o en grupo.

Desde el 2020, FIRA ha emitido cuatro bonos sociales de género que suman en conjunto 14,000 millones de pesos, con lo que se busca impulsar proyectos productivos liderados por mujeres y que promueven un desarrollo inclusivo y sostenible.

Se informó que se contó con la participación de inversionistas como afores, aseguradoras, fondos de inversión, banca patrimonial, banca de desarrollo y casas de bolsa.

Este lunes se llevará a cabo el grito de colocación oficial en BIVA.