Trump advierte que Irán pagará "muchas veces" el precio por la muerte de soldados de EU

El presidente Donald Trump advirtió a Irán este lunes que pagará "muchas veces más" por cada soldado estadounidense que mate, después de que Washington anunciara durante el fin de semana tres nuevas bajas y un militar desaparecido.

"¡Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ese asesinato muchas veces más!", publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Esta orden ha sido transmitida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a todos los líderes de las Fuerzas Armadas", remarcó.

Trump irá el martes por la noche a una base militar en Delaware para recibir los cuerpos de los soldados estadounidenses muertos recientemente, indicó en X la portavoz Karoline Leavitt.

Dos soldados estadounidenses murieron el viernes en ataques de Irán contra Jordania que también dejaron uno desaparecido, y un tercero falleció por la destrucción de municiones enemigas en Irak.