Felipe Macías fortalece la convivencia social en Querétaro

De acuerdo con el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, más de 160 mil personas acudieron a disfrutar los diferentes conciertos y transmisiones en vivo de los partidos del Mundial de Futbol 2026 en la Zona Fest del estadio Corregidora, en diferentes eventos que reunieron a las familias queretanas, quienes además pudieron participar en actividades recreativas para fortalecer la convivencia social.

Para el partido de la final entre las selecciones de España contra Argentina, acudieron más de 18 mil asistentes quienes al concluir el encuentro pudieron disfrutar del concierto de Los Ángeles Azules, en un ambiente seguro y familiar.

“Muy felices porque las familias se apropiaron de este espacio. Vamos a cerrar con más de 160 mil personas que vinieron a la Zona Fest. Estoy seguro que después de muchos años, miles de personas se van a acordar que vieron este Mundial aquí en Zona Fest, que fue un símbolo de unión, donde se olvidaron ideologías y lo único que importó fue apoyar a México para que al país le fuera bien”, expresó el alcalde.

Durante la última jornada, las y los asistentes disfrutaron de la ceremonia de clausura, el espectáculo de medio tiempo, la final del torneo, en la que la selección de España se proclamó campeona del mundo, así como de la ceremonia de premiación.

Durante seis semanas, las inmediaciones del estadio Corregidora se consolidaron como un espacio de convivencia, unión y pasión por el fútbol, además de ofrecer un ambiente familiar y accesible para las familias queretanas, con un cierre que puso fin a esta edición del MéxicQ Zona Fest.