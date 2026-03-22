Bono de resiliencia de FIRA saldrá al mercado esta semana

Los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) colocarán en breve un bono de resiliencia climática en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), informó Alan Elizondo.

El director general del orgamismo perteneciente al Banco de México (Banxico), explicó que se tienen autorizados 4,000 millones de pesos con una extensión del bono hasta llegar a los 8,000 millones de pesos, colocados entre inversionistas institucionales.

El directivo del FIRA destacó que la emisión tendrá una calificación similar a un banco de AAA, lo que les brinda acceso a muy buenas tasas de interés.

El funcionario público recordó que el FIRA tiene colocados en el mercado bursátil nacional bonos por cerca de 90,000 millones de pesos, de los cuales 24,000 millones de pesos son etiquetados como verdes, de género y azules.

Actualmente sólo tres instituciones financieras en el mundo han realizado bonos de resiliencia climática, y FIRA forma parte de ese grupo.

Con la emisión se busca canalizar recursos hacia proyectos productivos que permitan enfrentar sequías, inundaciones, olas de calor y otros eventos extremos que afectan al campo mexicano.

La operación se realizará mediante Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, bajo la clave de pizarra FEFA 26, con fecha de cierre de libro el 24 de marzo y fecha de emisión el 26 de marzo.

La emisión cuenta con calificación ‘mxAAA’ por parte de S&P y ‘HR AAA’ por parte de HR Ratings.

Financiar resiliencia

Con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, FIRA identificó cerca de 1,500 municipios en el campo mexicano donde los efectos climáticos son más severos.

Ahí se concentra la población objetivo del bono, que busca dirigir recursos a tecnologías e inversiones que aumenten la capacidad de absorción y adaptación ante eventos extremos.

“Lo que buscamos es que el productor tenga instrumentos para resistir el cambio, prevenirlo y adaptarse para seguir produciendo y sosteniendo a sus familias”, afirmó Elizondo.

La taxonomía del bono contempla 89 conceptos de inversión.

Entre ellos figuran obras de captación de agua, pozos profundos, estaciones climatológicas, equipo de bombeo, presas almacenadoras, frigoríficos, tanques enfriadores, plantas generadoras de electricidad y congeladoras.

La lógica es financiar activos que reduzcan vulnerabilidades y mantengan la producción en condiciones adversas.

“Impulsamos un bono enfocado en resiliencia para que los recursos lleguen a tecnologías que permitan a los productores enfrentar eventos climáticos extremos”, señaló Alan Elizondo, director general de FIRA.

Características de la emisión

El entrevistado explicó que la operación se estructuró como Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo emitidos por el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA).

De acuerdo con la presentación para inversionistas institucionales, la emisión de los bonos por parte de FIRA en la Bolsa Mexicana de Valores será por un monto de hasta 4,000 millones de pesos y un monto máximo conjunto de hasta 8,000 millones de pesos bajo la modalidad de vasos comunicantes.

El peso de la emisión también radica en su rareza; es decir, que mientras el mercado de deuda temática se ha expandido en bonos verdes, sociales y sostenibles, los instrumentos especializados en resiliencia siguen siendo escasos.

Señal al mercado

El bono también busca enviar una señal al mercado institucional.

En ese sentido FIRA quiere atraer el interés de Afores, bancos, casas de Bolsa y fondos de inversión hacia un instrumento que vincule capital con soluciones concretas para el campo.

“Parte central del bono es generar conciencia del problema y mostrar que los recursos pueden canalizarse a soluciones concretas frente al cambio climático”, dijo Elizondo.

La emisión se apoya en un antecedente operativo.

“En el aniversario del primer bono de resiliencia FEFA 23V, FIRA reportó que se comprobó el uso de 100% de los recursos”, dijo el entrevistado.

“De ese total, 88% se destinó a proyectos de absorción y el resto a adaptación, con concentración en estados como Jalisco, Estado de México y Guanajuato”, explicó Alan Elizondo.

El instrumento forma parte de una estrategia que busca colocar el riesgo climático dentro de la conversación financiera en México.

“La manifestación del cambio climático es muy evidente ya en muchas regiones del país” apuntó el directivo.

La premisa de la emisión de los bonos de FIRA parte de esa realidad: el cambio climático dejó de ser sólo un tema ambiental y se convirtió en una presión concreta sobre la productividad, el financiamiento y la continuidad operativa del sector agroalimentario, comentó.