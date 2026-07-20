Chevron suspende producción en instalaciones Petronius en Golfo de México por Depresión Tropical Dos

Chevron paralizó la ⁠producción en sus instalaciones de Petronius, ⁠en el Golfo ⁠de México, y todo el personal relacionado está siendo trasladado a tierra en preparación para la Depresión Tropical Dos, informó la empresa en un comunicado el lunes.

La compañía también ha indicado que está trasladando al personal no esencial de sus plataformas Tubular Bells y ⁠Blind Faith.

"La producción ⁠de ⁠nuestros demás activos en ⁠el Golfo de México operados por Chevron se mantiene en niveles normales", se indica en el comunicado.

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