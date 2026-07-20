Trump dice que Netanyahu no será detenido mientras esté en EU

El ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes ⁠que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no será detenido cuando visite el país, después de que el ⁠alcalde de Nueva York, ⁠Zohran Mamdani, dijera que aún estaba barajando esa posibilidad.

"Benjamin Netanyahu no será detenido, de ninguna manera, bajo ningún concepto, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América", escribió Trump en una publicación en las redes sociales en la que no hizo referencia a los comentarios del alcalde.

Trump no mencionó a Mamdani en la publicación en su plataforma Truth Social, pero reconoció la ayuda de Israel en la guerra contra Irán.

El alcalde de Nueva York declaró en una entrevista emitida el sábado que el departamento jurídico de la ciudad está estudiando de forma activa qué medidas le permite adoptar la ley.

"Creo que el primer ministro Netanyahu debe estar en La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido ⁠acusado por la Corte Penal Internacional", ⁠declaró Mamdani en ⁠un podcast de video de The New York Times titulado "The Interview".

Netanyahu ⁠suele viajar a Nueva York cada mes de septiembre para asistir a la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la guerra de ⁠Gaza. Israel rechaza la jurisdicción del tribunal y niega haber cometido crímenes de guerra.