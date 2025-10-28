Cetes operan con menores tasas ante expectativas de nuevo recorte de la Fed

El rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) operaron en su mayoría a la baja durante la subasta semanal de Banco de México, un día antes de conocerse la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos.

La tasa de interés del Cete a 28 se mantuvo sin cambios en 7.10%, cortando con dos semanas con descensos. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, y la demanda por este instrumento fue de 2.38 veces lo ofertado, menor a la subasta anterior.

Se colocaron 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.23%, un descenso de 0.07 puntos porcentuales frente a la última emisión, y una demanda 3.07 veces. En el año ha disminuido 256 puntos base.

De acuerdo con la herramienta Fed Watch del CME Group, el mercado da por descontado que la Fed recortará nuevamente en 25 puntos base las tasas de interés para ubicarla en el rango de 3.75-4 por ciento.

Las miradas estarán puestas en el tono del comunicado de Jerome Powell, presidente de la Fed, posterior a la decisión, en busca de pistas sobre próximos recortes y lo que podría venir durante los primeros meses de 2026.

También, se colocaron Cetes a 182 días, por moto de 13,100 millones de pesos, a una tasa de 7.39%, una baja marginal de 0.02% respecto a la última subasta. Registró una demanda de 2.45 veces el monto colocado, mayor que la última colocación.

Adicionalmente se subastaron 13,600 millones de pesos en Cetes a 350 días, a una tasa de 7.37%, una reducción de 0.14 puntos porcentuales respecto de la última emisión. La demanda por este instrumento fue de 3.07 veces el monto colocado.