Bolsa de Tokio cae más de 3% y Seúl un 6%, lastradas por el sector tecnológico

La Bolsa de Tokio se desplomaba al inicio de la sesión este jueves más de un 3% mientras que la de Seúl se hundía un 6%, lastradas por una fuerte caída de los valores tecnológicos ante preocupaciones por la rentabilidad de la inteligencia artificial.

Hacia las 00:50 GMT, el índice japonés de referencia Nikkei retrocedía un 3.17% hasta los 66,574 puntos y el surcoreano Kospi perdía un 6.19% para ubicarse en las 6,833 unidades.

Las acciones relacionadas con los semiconductores se hundían al unísono en ambos parqués.

Estas caídas obedecen a una inquietud persistente desde hace meses en los mercados sobre la posibilidad que el auge de la IA esté inflando artificialmente las valoraciones de las empresas del sector y creando una burbuja que pronto podría explotar.

Los operadores se interrogan además sobre el gasto masivo que las tecnológicas están haciendo en ese rubro, a golpe de endeudamiento.