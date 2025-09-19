BMV y BIVA cierran con caídas por toma de utilidades; registran pérdida semanal

Las Bolsas de valores en México cerraron la jornada de este viernes con caídas y con pérdidas semanales, ante toma de utilidades luego de alcanzar máximos históricos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.20% a 61,200.27 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciendo 0.11% a 1,227.65 puntos.

Cierre del índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, el 19 de septiembre de 2025.Cortesía / Tradingview

En su comparación semanal, ambos índices presentaron un descenso, el S&P/BMV IPC de 0.97% y el FTSE BIVA con 0.66 por ciento.

Al interior del índice de referencia S&P/BMV IPC, la mayoría de los valores presentan pérdidas. Los papeles de Kimberly Clark al caer 3.64% a 36.23 pesos, Alsea con 3.31% y se vendieron en 56.44 pesos y Cemex al bajar 3.09% a 16.62 pesos.

Por el contrario, Alpek avanzó 8.10% a 8.94 pesos por unidad, Femsa escaló 4.20% a 177.98 pesos y Genoma Lab escaló 3.39% a 20.45 por ciento.

“Este viernes será el “Quadruple witching” o “Día de Brujas”, cuando vencen simultáneamente futuros sobre índices, opciones sobre índices, opciones sobre acciones y otros derivados. Se espera un elevado volumen de acciones negociadas y alta volatilidad en los precios, especialmente en la última hora de sesión”, aseguró Gerardo Copca, director de análisis de MetAnálisis.

Por su parte, analistas de Banamex, escribieron que el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores prolongó ajustes por toma de utilidades, luego de alcanzar máximos históricos cerca de las 62,100 unidades en la sesión anterior.