BMV y BIVA abren mixtos por toma de utilidades; perfilan cierre semanal de pérdidas

La Bolsas de valores en México abrieron la jornada de este viernes con resultados mixtos y perfilan una pérdida semanal, ante toma de utilidades luego de alcanzar máximos históricos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subía 0.02% a 61,339.75 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 0.23% a 1,226.46 puntos.

En su comparación semanal, ambos índices se perfilan a presentan un descenso, el S&P/BMV IPC de 0.74% y el FTSE BIVA con 0.75 por ciento.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores presentan pérdidas. Destaca el avance de las acciones de la minera Peñoles con un avance 7.46% a 767.11 pesos por unidad, Orbia con 1.55% y 16.36 pesos y Femsa con 1.22% a 172.88 pesos.

Por el contrario, los papeles de Grupo Carso retroceden 2.52% a 128.47 pesos, seguido por Genomma Lab con 2.33% a 19.32 pesos y Walmart de México (Walmex) al descender 1.82% y cotizan en 55.63 pesos.

“Este viernes será el “Quadruple witching” o “Día de Brujas”, cuando vencen simultáneamente futuros sobre índices, opciones sobre índices, opciones sobre acciones y otros derivados. Se espera un elevado volumen de acciones negociadas y alta volatilidad en los precios, especialmente en la última hora de sesión”, aseguró Gerardo Copca, director de análisis de MetAnálisis.

Por su parte, analistas de Banamex, escribieron que el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores prolongó ajustes por toma de utilidades, luego de alcanzar máximos históricos cerca de las 62,100 unidades en la sesión anterior.