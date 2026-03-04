México pierde 9.3% de los alimentos que produce: ONU

México presenta una tasa aproximada de pérdida de alimentos de 9.31 %, calculada con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2019, reportó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El organismo especializado de la ONU, que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, aclaró que los resultados del "Ejercicio piloto de compilación del subindicador 12.3.1.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Índice de pérdidas de alimentos en México" no son oficiales, pero representan un primer paso importante hacia el establecimiento de una metodología nacional para el seguimiento del referido objetivo sobre producción y consumo responsables.

Mediante un comunicado de prensa, detalló que dicho indicador mide las pérdidas de alimentos desde la poscosecha hasta antes de la venta al consumidor final, con el fin de reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia de los sistemas agroalimentarios.

"Medir y dar seguimiento al ODS 12.3.1.a —que corresponde al Índice de Pérdida de Alimentos— es un proceso complejo que requiere múltiples esfuerzos de medición para cubrir los principales grupos de alimentos y las distintas etapas a lo largo de la cadena agroalimentaria. En este contexto, México destaca como referente regional al implementar un ejercicio piloto que aproxima el cálculo de este indicador utilizando información disponible", cita.

El citado ejercicio piloto, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en colaboración con la FAO y publicado recientemente, detalla, se basa en datos de la ENA y estudios complementarios para estimar las pérdidas de alimentos en distintos cultivos y etapas de la cadena.

"El análisis consideró una canasta de 11 alimentos esenciales para la seguridad alimentaria: maíz blanco, trigo, frijol, jitomate, cebolla, calabacita, aguacate, limón, naranja, plátano y manzana.

"Los resultados preliminares indican que México presenta una tasa aproximada de pérdida de alimentos de 9.31%, calculada con datos de la ENA 2019. Si bien estos resultados no son oficiales, representan un primer paso importante hacia el establecimiento de una metodología nacional para el seguimiento del ODS 12.3.1.a.", consigna.

El avance es importante, destaca, porque permite a México comenzar a dar seguimiento al indicador e identificar brechas de información, sirve como guía para otros países que inician la medición de pérdidas de alimentos y ayuda a optimizar recursos y definir estrategias de medición acordes con las necesidades nacionales.

Y anuncia los siguientes pasos y recomendaciones: Fortalecer las estimaciones basadas en la ENA y evaluar la calidad de los datos; considerar la inclusión de productos pecuarios en futuras mediciones, e implementar estudios que cubran toda la cadena agroalimentaria, generando información que contribuya a reducir pérdidas y mejorar la eficiencia.

"Este ejercicio piloto marca un hito para México y abre el camino para que más países avancen en la medición del Índice de Pérdida de Alimentos, contribuyendo al progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"La metodología permitirá evaluar la viabilidad de generar el indicador de pérdida de alimentos utilizando datos del Censo Agropecuario 2022 y de la ENA 2025, lo que facilitará la producción de datos a nivel nacional para el seguimiento del indicador 12.3.1.a del ODS sobre pérdidas de alimentos y apoyará el marco más amplio de monitoreo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas", concluye.