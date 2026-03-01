México, mercado clave para Binance en la transición hacia pagos digitales transnacionales

México es un país estratégico dentro de los planes de expansión de Binance en América Latina. Para la firma especializada en criptomonedas, el país no solo representa uno de los principales mercados de remesas del mundo, sino también una oportunidad relevante en pagos transfronterizos entre empresas y en la ampliación del acceso a servicios financieros a menores costos.

En entrevista, Salvador Rivero, gerente general de Binance en México, afirmó que el potencial del país trasciende el uso de criptomonedas para el envío de remesas, y se extiende a pagos empresariales e infraestructura financiera digital, una visión que respaldó con el anuncio de una inversión de 1,000 millones de pesos en el 2025.

“México es uno de los países con casos de uso más claros para la tecnología blockchain. No solo por las remesas, sino por los altos costos de los servicios financieros, como comisiones e intereses poco competitivos en productos tradicionales. Ahí vemos una oportunidad significativa y por eso estamos apostando en grande por el país”, afirmó.

Rivero explicó que, aunque las remesas son un componente central para millones de familias, el mayor volumen de negocio se encuentra en los pagos entre empresas.

Recordó que el comercio entre México y Estados Unidos ronda el billón de dólares anuales, lo que abre espacio para soluciones de liquidación más eficientes en operaciones internacionales

En este contexto, las stablecoins se han consolidado como infraestructura clave de liquidación de pagos, con un crecimiento cercano a 50% anual y una capitalización que supera los 305,000 millones de dólares, de acuerdo con datos de Chainalysis.

Este avance ocurre mientras México atraviesa una etapa de transición en la que la adopción de blockchain y criptoactivos progresa y se da mayor claridad regulatoria en Estados Unidos. Para las empresas medianas y grandes, explicó el directivo, la certidumbre jurídica es un factor determinante al momento de evaluar nuevos instrumentos financieros, particularmente en operaciones relacionadas con el comercio exterior.

“Nos hemos consolidado como uno de los principales proveedores de tecnología e infraestructura blockchain a nivel global. Hemos llegado a esta posición porque mantenemos un enfoque centrado en el usuario: todo lo que desarrollamos parte de entender sus necesidades. Esa visión nos permite no solo ofrecer una aplicación o plataforma, sino también infraestructura para que otras instituciones puedan construir y desarrollar soluciones sobre ella”, destacó Rivero.

Adopción corporativa

En paralelo, un reporte de Binance señala que la adopción corporativa alcanzó niveles históricos: empresas públicas acumulan más de 1 millón de bitcoins, equivalentes a alrededor de 5.5% del suministro total que existe de la criptomoneda. Este proceso se ha visto acompañado por mayor claridad normativa en Estados Unidos, iniciativas como el Genius Act y el Clarity Act han establecido lineamientos sobre emisión, custodia y operación de activos digitales, lo que ha contribuido a fortalecer la participación institucional.

“Estamos en una fase de maduración tanto de la tecnología como del marco regulatorio. Las empresas observan con atención qué pueden ofrecer las instituciones tradicionales frente a estas alternativas. En el último año hemos visto avances regulatorios, particularmente en Estados Unidos, que han impulsado una mayor inversión institucional”, indicó Rivero

El directivo consideró que la evolución del sector dependerá de la consolidación de reglas claras, especialmente en actividades vinculadas al patrimonio de las personas. Destacó que Binance opera en más de 22 jurisdicciones a nivel global, incluido México donde cuentan con su IFPE Meda.

“En cualquier sector que maneje recursos de las personas, la regulación es fundamental. La adopción ha madurado y con ello la necesidad de un marco normativo claro. Es una tendencia que seguirá avanzando”, concluyó.