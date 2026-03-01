Israel ataca otra vez a Teherán tras la muerte de Ali Jamenei

Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Teherán el domingo e Irán respondió con más descargas de misiles, un día después de que el asesinato del líder supremo Ali Jamenei sumió a Oriente Medio y a la economía mundial en una incertidumbre cada vez mayor.

Los ataques de Estados Unidos e Israel -y las represalias iraníes- causaron conmoción en sectores que van desde el transporte marítimo hasta el aéreo y el petrolero, con advertencias de riesgos mayores para los ⁠costos de la energía, de la actividades comerciales marítimas y los negocios en el golfo ⁠Pérsico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el ataque tenía como objetivo asegurar que Irán no pueda tener un arma nuclear, contener su programa de misiles y eliminar las amenazas a Estados Unidos y sus aliados. Washington atacó más de 1,000 objetivos iraníes desde el inicio de la campaña, informó el Comando Central de Estados Unidos .

En una entrevista con la revista Atlantic el domingo, Trump, quien ha alentado al pueblo iraní a derrocar a su Gobierno, dijo que los líderes de Irán querían hablar con él y que él había aceptado.

En otra entrevista con el Daily Mail, Trump estimó que la campaña militar contra Irán podría prolongarse durante las próximas cuatro semanas.

Sin embargo, aún no ha definido sus objetivos a largo plazo en Irán, que enfrenta un vacío de poder que podría sumirlo en el caos, con consecuencias imprevisibles para la región. Al mismo tiempo, se han confirmado las primeras bajas estadounidenses, incluyendo la muerte de tres militares.

Con el vital estrecho de Ormuz cerrado y las brillantes ciudades de Dubái, Abu Dabi y Doha bajo bombardeo, la magnitud del riesgo asumido por Trump al atacar a Irán meses antes de las vitales elecciones legislativas en Estados Unidos se estaba volviendo más clara.

Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba la operación, según una encuesta de Reuters/Ipsos del domingo, y si Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% de los suministros mundiales de petróleo, permanece cerrado durante más de unos pocos días, consumidores estadounidenses ya agobiados comenzarán a sentir la presión sobre los precios en las gasolineras.

El ejército israelí dijo a última hora del domingo que su fuerza aérea había establecido superioridad aérea sobre Teherán y que una ola de ataques en la capital había tenido como objetivo centros de inteligencia, seguridad y comando militar.

El objetivo actual de Israel es socavar el régimen iraní para que colapse, dijo un funcionario israelí bajo condición de anonimato, y agregó que Israel "está actuando a su manera" para lograr que los iraníes salgan a las calles.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el domingo el ataque a tres petroleros estadounidenses y británicos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, así como a bases militares en Kuwait y Bahréin con drones y misiles. Los datos de navegación mostraron que cientos de buques anclaron en aguas cercanas, y los operadores comerciales anticipan fuertes subidas en los precios del crudo el lunes.

Los viajes aéreos mundiales también se vieron gravemente afectados debido a que los continuos ataques aéreos mantuvieron cerrados los principales aeropuertos de Medio Oriente, incluido el de Dubái, el centro internacional más activo del mundo, en una de las mayores interrupciones de la aviación en los últimos años.

En Irán, que enfrenta su mayor desafío existencial desde la guerra de 1980-88 con Irak, el presidente Masoud Pezeshkian dijo que un consejo de liderazgo compuesto por él mismo, el jefe del poder judicial y un miembro del poderoso Consejo de Guardianes había asumido temporalmente los deberes de Líder Supremo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán dijo que el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, había indicado que Teherán estaba dispuesto a desescalar la situación. Sin embargo, en una publicación en X, Araqchi sugirió que Irán estaba listo para seguir combatiendo.

"Hemos tenido dos décadas para estudiar las derrotas del ejército estadounidense en nuestras inmediaciones este y oeste", escribió. "Los bombardeos en nuestra ⁠capital no afectan nuestra capacidad para librar una guerra".

No estaba claro cuáles eran las perspectivas a largo plazo para que Irán restablezca un liderazgo ⁠y reemplace a Jamenei, de 86 años, que había estado en el poder desde la muerte del fundador de ⁠la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, en 1989.

El presidente ruso, Vladímir Putin, denunció la muerte de Jamenei como un asesinato cínico y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, la calificó de "asesinato descarado".

Israel, que ha presionado a sucesivos Gobiernos estadounidenses para que tomen medidas ⁠contra Irán, asumió la responsabilidad del asesinato de Jamenei mientras estaba en el complejo de su dirección central en Teherán, y no mostró señales de frenar sus ataques.

"Tenemos la capacidad y los objetivos para seguir adelante durante el tiempo que sea necesario", dijo el portavoz militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani.

Irán contraataca

Trump advirtió de que Estados Unidos atacaría a Irán "con una fuerza nunca antes vista" si este contraatacaba.

Pero mientras Irán lanzaba nuevas andanadas de misiles por toda la región, las sirenas antiaéreas sonaron en todo Israel a última hora del domingo, advirtiendo del último ataque inminente, incluso en Tel Aviv, donde se vieron proyectiles cruzando el cielo nocturno.

El servicio de ambulancias de Israel dijo que nueve personas murieron en la ciudad de Beit Shemesh, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que los ataques iraníes mataron a tres personas y Kuwait informó de un muerto.

Trump dijo en las redes sociales que el ejército estadounidense había destruido hasta el momento nueve buques de guerra iraníes y que estaba "persiguiendo al resto".

Dentro de Irán, algunos lloraron la muerte de Jamenei, mientras que otros la celebraron, lo que puso de manifiesto una profunda división en un país conmocionado por la repentina desaparición del hombre que gobernó durante décadas.

Expertos dijeron que si bien su muerte y las de ⁠otros líderes iraníes representarían un duro golpe, no significarían necesariamente el fin del arraigado régimen clerical ni de la influencia de la élite de la Guardia Revolucionaria sobre la población.

Su muerte desató protestas entre los chiítas en el vecino Pakistán, donde la policía se enfrentó a manifestantes que traspasaron el muro exterior del consulado estadounidense en Karachi, dejando nueve muertos.

En Irak, la policía disparó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a cientos de manifestantes que se congregaron frente a la Zona Verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada estadounidense.