Casa Blanca dice que España cooperará con EU en guerra con Irán y Madrid lo niega

La Casa ⁠Blanca dijo el miércoles que España acordó cooperar con el ejército estadounidense, después de que el presidente Donald Trump amenazó con cortar las relaciones comerciales, ⁠pero Madrid negó haber llegado a ⁠tal acuerdo.

El martes, Trump había prometido romper relaciones comerciales con Madrid por su postura contra los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Cuando se le preguntó sobre el asunto el miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que le habían informado de que España había cedido. "Creo que ayer escucharon alto y claro el mensaje del presidente. Según tengo entendido, en las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense", dijo Leavitt en una rueda. No ahondó en el asunto.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, negó que España hubiera llegado a tal acuerdo.

"Ella será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en relación a Irán no ha cambiado en ⁠absoluto", dijo Albares a la radio Cadena ⁠Ser.

Trump planteó imponer un ⁠embargo comercial a Madrid por su negativa a permitir que aviones estadounidenses utilicen bases navales ⁠y aéreas operadas conjuntamente en el sur de España para la ofensiva contra Teherán. El país europeo ha denunciado los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán como imprudentes e ilegales.

España "no será vasallo de nadie", declaró el miércoles la vicepresidenta María Jesús Montero. En un discurso televisado anterior, el presidente Pedro Sánchez reiteró la postura antibélica española y advirtió de que el ⁠conflicto corría el riesgo de desencadenar una gran catástrofe mundial.