Puente Nichupté registra sobrecosto de 112%

Cancún, QROo.- La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer el avance de las obras del Puente Nichupté que se construye en Cancún para aligerar el tráfico en la zona hotelera, el cual se confirma que ya alcanza los 11,809 millones de pesos.

Esta cifra deriva de los reportes trimestrales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el avance de las obras federales, según los cuales al cierre de 2025 el puente ya alcanzaba los 10,899 millones de pesos.

Sin embargo, este miércoles durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalque tan sólo entre 2025 y 2026 se han invertido 3,839 millones de pesos.

De esa cifra, 2,929 corresponden a 2025, según se puede confirmar en los informes al cuarto trimestre del año pasado ante la SHCP.

Esto supone que los 910 millones restantes se están ejerciendo para el cierre de la obra durante 2026, pues Esteva Medina también informó que la conclusión de los trabajos está prevista para abril de este año.

Con los 10,899 millones invertidos hasta 2025, más los 910 de 2026, el puente alcanza ya un sobrecosto de 112% respecto de los 5,570 millones de pesos con que fue licitado y adjudicado en 2022 a la firma Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

Además, la obra se ha pospuesto una y otra vez desde diciembre de 2023, primera fecha anunciada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para su inauguración.

Desde entonces, se han hecho más de 10 anuncios de conclusión de los trabajos que no han podido cumplirse ante distintas complicaciones técnicas que se han encontrado durante la obra.