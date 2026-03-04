Economía informal creció 1.8% en Querétaro en el tercer trimestre del 2025

Querétaro, Qro. Durante el tercer trimestre del 2025 el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal de Querétaro creció 1.8% a tasa anual, mostrando una desaceleración, de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (Meitef).

Este resultado es el menor avance registrado entre los primeros tres cuartos del 2025, en el primer trimestre creció 2.9% y en el segundo avanzó 5.2%; también está por debajo del mismo trimestre del 2024 cuando la economía informal en el estado creció 7.3 por ciento.

No obstante, en el tercer trimestre reciente la economía informal de Querétaro creció más que en el país, que presentó una variación anual de 0.1 por ciento.

Las mediciones, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), incluyen al Valor Agregado Bruto, desagregado en sector informal y en otras modalidades de la informalidad.

Es así que, por componente de la economía informal, el sector informal del estado decreció 2.3% en el trimestre julio-septiembre del 2025; el rubro de otras modalidades de la informalidad avanzó 5.8 por ciento.

Los puestos de trabajo remunerados en la economía informal crecieron sólo 0.8% en la entidad durante el trimestre de referencia; en el sector informal cayeron 1.2%; y en otras modalidades de la informalidad aumentaron 1.5 por ciento.

Sin embargo, las remuneraciones en la economía registraron un crecimiento más relevante, al aumentar 7.7% de forma anual; mientras que en el sector informal el crecimiento fue mayor, de 9.6%; y en otras modalidades de la informalidad el alza fue de 6.8 por ciento.

En México la economía informal está compuesta por el sector informal que incluye a la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica que son propiedad de los hogares, precisa el instituto de estadística.

También está integrada por las otras modalidades de la informalidad, es decir, son aquellas en las que los trabajadores -que laboran en unidades económicas formales- no cuentan con seguridad social ni prestaciones como las vacaciones, el aguinaldo, las liquidaciones por despido, etcétera.

Mientras en el país el VAB de la economía informal creció 0.1% a tasa anual, Baja California Sur presentó el aumento más importante (7.8%), también Colima (7%) y Tlaxcala (6%); al contrario, las reducciones más significativas se detectaron en Campeche (-16.6%), en Quintana Roo (-8.1%) y Oaxaca (-5.3 por ciento).