Arranca desarrollo de Trión, el primer campo petrolero en aguas profundas mexicanas

En el Patio de Puertos Integrales del Sureste, ubicado en el puerto de Altamira, este miércoles se llevó a cabo el banderazo de inicio de actividades del campo Trión del Golfo de México, que contará con una inversión de 10,400 millones de dólares a lo largo de la vida del proyecto y arrancará su producción en 2028, para aportar 100,000 barriles diarios de petróleo a la extracción nacional en su pico productivo.

Trión será el primer desarrollo en aguas ultraprofundas mexicanas, a un tirante de agua superior a 2,500 metros y será operado por la australiana Woodside Energy que obtuvo la adjudicación para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex) y hoy lleva un avance de 50% en los trabajos y una inversión de más de 7,200 millones de dólares en exploración, evaluación, caracterización de recursos y adquisición de equipos para su desarrollo.

Como acto simbólico, autoridades e integrantes de la empresa firmaron uno de los cabezales de pozo que será instalado en el lecho marino. Este gesto representa el inicio formal de las actividades en México del Campo Trión y refrenda el compromiso institucional con el desarrollo responsable, seguro y eficiente del proyecto, explicaron.

El evento fue encabezado por la secretaria de Energía del Gobierno de México, Luz Elena González Escobar, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, y el vicepresidente de Trion en Woodside Energy, Stephane Drouaud, entre otros.

De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto representa una inversión aprobada de 10,400 millones de dólares (capital más gastos operativos), considerada la tercera inversión privada más grande en el país, según Data México de la Secretaría de Economía. También significará más de 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías para el país a lo largo de la vida del proyecto.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, precisó que el campo Trión representa uno de los mayores desafíos tecnológicos, operativos y de inversión, por los retos que implica su ejecución. Sostuvo que Trión no es cualquier yacimiento, es el proyecto más importante, intensivo en capital y complicado de Pemex.

"El yacimiento, los derechos, las reservas y el subsuelo son de la nación, el petróleo es de los mexicanos, pero si no lo desarrollamos de manera conjunta con la tecnología y el capital, pues no genera riqueza para todos los mexicanos", enfatizó.

Junto con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, Rodríguez Padilla informó que Pemex trabaja en nuevas oportunidades exploratorias de gas convencional en todo el territorio nacional.

El vicepresidente de Woodside Energy, Stephane Drouaud, indicó que la colaboración con Pemex es una alianza que combina la experiencia global en aguas profundas con el conocimiento de Pemex. Recordó una reflexión compartida durante el trabajo con los socios y contratistas del proyecto: que la relación entre Woodside y Pemex es como un matrimonio. Celebró que este matrimonio siga construyendo una relación de confianza, respeto y colaboración. Mencionó que ello refleja años de trabajo conjunto y confianza en el potencial de México, y reiteró el compromiso de Woodside de continuar trabajando junto con Pemex para construir un proyecto histórico e impulsar el desarrollo energético del país.