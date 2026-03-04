Peso mexicano recupera terreno frente al dólar; mercado sigue atento a Oriente Medio

El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local se apreció después de haber sufrido ayer su mayor caída en lo que va del año, por las preocupaciones sobre el posible impacto de la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.5592 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.6367 unidades ayer, con datos los oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 7.75 centavos o de 0.44 por ciento.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 17.7738 unidades y un mínimo de 17.5247 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide a la divisa estadounidenses con seis monedas de referencia, caía 0.27% a 98.79 puntos.

Baja el nerviosismo

The New York Times informó más temprano que agentes de inteligencia de Irán se mostraron dispuestos a dialogar con la CIA de Estados Unidos para poner fin a la guerra, lo que ayudó a mitigar el nerviosismo, aunque analistas dijeron que la volatilidad podría seguir.

"El principal catalizador sigue siendo el conflicto en Oriente Medio y las señales mixtas sobre la evolución y sobre el potencial escalamiento, una situación que mantiene con alta sensibilidad a los mercados", destacó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

"Los indicadores de oscilación muestran que todavía hay espacio para que el peso se deprecie aún más", dijo Banco Base en un reporte de análisis. "Un nivel clave para el tipo de cambio es 17.70 y de consolidarse sobre ese nivel se abre la puerta a una caída a 18.00".

"Esta semana se han observado los mayores volúmenes en dos zonas específicas: 17.30 y 17.70; lo que podría fungir como rango de corto plazo, aunque no descarto alcanzar los 18 pesos ante un potencial escalamiento en las tensiones", coincidió Cruz Tapia.

Cifras laborales en EU

En cuanto a cifras económicas, por la mañana se dio a conocer que las contrataciones en el sector privado estadounidense aumentaron en 63,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras aumentar 11,000 en enero. Se estimaba un incremento de 50,000 posiciones.

Las cifras anteceden a un esperado informe oficial de empleo, que incluye tasa de desempleo, nóminas no agrícolas e ingreso promedio por hora, que será divulgado este viernes. Mientras tanto, los operadores se mantendrán atentos a los titulares con Oriente Medio.