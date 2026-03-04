Sorteo Mayor conmemora al Colegio de Ingenieros Civiles de México por 80 años de contribuir al desarrollo del país

El cachito conmemorativo llevó un mensaje de reconocimiento a quienes, con conocimiento, talento y ética profesional, construyen la infraestructura que sostiene y proyecta a nuestra nación, precisó la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Para reconocer su espíritu de servicio y por representar el legado de miles de ingenieras e ingenieros civiles que han contribuido, desde su vocación técnica y humana, a construir proyectos que mejoran la vida de las personas, con disciplina, conocimiento y ética, Lotería Nacional dedicó su Sorteo Mayor No. 4004 a la celebración del 80 aniversario del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C. (CICM).

Este sorteo que celebra la ingeniería civil como una fuerza transformadora, fue encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM.

Desde el Teatro sede de los Sorteos Tradicionales, Olivia Salomón expresó que a lo largo de ocho décadas, las y los ingenieros civiles han estado presentes en los momentos en que México los ha necesitado, aportando conocimiento, responsabilidad y compromiso para enfrentar los grandes retos del país.

La titular de Lotería Nacional sostuvo que en esta etapa histórica que vive México y en el marco de la Cuarta Transformación que lidera la Presidenta Claudia Sheinbaum, la infraestructura es una palanca fundamental para el desarrollo con bienestar.

“La ingeniería civil desarrolla infraestructura que impulsa el crecimiento y mejora la vida de las personas. Participa en la construcción de hospitales que garantizan el derecho a la salud; escuelas que amplían oportunidades; sistemas hidráulicos que aseguran el acceso al agua; carreteras que conectan comunidades; y también en desarrollos urbanos, industriales, comerciales y habitacionales que dinamizan la economía”, refirió la directora general de Lotería Nacional.

En este sentido, destacó que el cachito de esta conmemoración llegó a millones de manos y llevó un mensaje de reconocimiento a quienes, con conocimiento, talento y ética profesional, construyen la infraestructura que sostiene y proyecta a nuestra nación.

“Ocho décadas formando comunidad, fortaleciendo estándares profesionales, promoviendo la actualización permanente y participando como voz especializada en los grandes proyectos de infraestructura del país”, mencionó Olivia Salomón.

La titular de la institución de la suerte reconoció el trabajo de las y los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México por sus 80 años de conocimiento, responsabilidad y vocación de servicio al país, “hoy la ingeniería civil no sólo ejecuta obras: materializa derechos, impulsa el desarrollo económico y construye futuro con visión social”.

Durante su intervención, el presidente del XL Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Mauricio Jessurun Solomou, subrayó que no todos los días una institución tiene la oportunidad de ver su historia reflejada en un símbolo tan profundamente arraigado en la cultura mexicana como lo es un billete de la Lotería Nacional.

“Para nosotros esto representa un reconocimiento a una trayectoria de ocho décadas de trabajo, servicio y compromiso con México”, abundó.

En este marco, Mauricio Jessurun Solomou indicó que este billete no es solamente un diseño impreso, sino un homenaje a la vocación de miles de ingenieras e ingenieros civiles que a lo largo de 80 años han puesto su conocimiento al servicio del país, “porque si algo tiene la ingeniería civil, es que muchas veces su trabajo no se nota, hasta que falta; está en los caminos que conectan, en los puentes que unen, en el agua que llega o no llega, en las ciudades que crecen, en la seguridad estructural, en la resiliencia, en la planeación y en el mantenimiento”.

Resaltó que en cada obra bien hecha hay detrás horas de estudio, cálculos, supervisión, ética profesional y responsabilidad, “y qué mejor que celebrarlo de la mano de una institución como la Lotería Nacional, que también es parte de la historia de México”.

Al mencionar un reconocimiento para las y los Niños Gritones de Lotería Nacional, Jessurun Solomou refirió que con este billete conmemorativo que celebra los 80 años del Colegio, también se celebra algo más: la fuerza de las instituciones que dan estabilidad, identidad y orgullo a México.

Resultados del sorteo

El Sorteo Mayor No. 4004 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 13506, la primera serie fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta en la Ciudad de México. El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 28541, la primera serie fue dispuesta para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta a través de canales electrónicos. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 37030, la primera serie fue dispuesta para su venta en Orizaba, Veracruz, la segunda serie se remitió para su venta en Veracruz, Veracruz.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros corresponden a los números 6, 1 y 0.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4004.pdf

