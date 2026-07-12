Muchas empresas aún no han terminado de subir precios

Según una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, casi la mitad de las empresas que pagaron aranceles planean aumentos adicionales de precios, y algunas esperan aumentar los precios dentro de seis meses o más.

Cerca de 44% de los fabricantes encuestados esperan subir precios debido a los aranceles, junto con 47% de las empresas de servicios.

Los economistas de la Reserva Federal de Nueva York, Jaison Abel, Mary Amiti, Richard Deitz, Sebastián Heise y Nick Montalbano, mencionaron que: “Si bien los economistas y los responsables de las políticas a menudo esperan que los aumentos de precios provocados por los aranceles constituyan un ajuste único del nivel de precios, en la práctica ese ‘único’ puede prolongarse, especialmente cuando los aranceles cambian con frecuencia”.

Los hallazgos sugieren que, en un entorno arancelario en constante cambio, muchas empresas están distribuyendo las alzas de precios a lo largo de periodos largos, lo que significa que las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles podrían perdurar.

Eso difiere de lo que muchos funcionarios de la Fed han sugerido desde que el presidente Donald Trump implementó su régimen arancelario de segundo mandato.

El martes, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que, si bien la Fed todavía está experimentando inflación debido a los aranceles, cree que ésta se encuentra cerca de su punto máximo.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, declaró antes de asumir el cargo que creía que los aranceles provocarían un aumento puntual de los precios, no una inflación prolongada. El gobernador de la Reserva Federal, Chris Waller, también ha afirmado repetidamente que considera que la Fed debería ignorar el impacto económico de los aranceles, viéndolos como un aumento temporal y puntual, en lugar de un factor que impulse la inflación.

En su penúltima rueda de prensa en marzo, el expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la inflación era elevada principalmente debido a los aranceles, pero que esperaba que la inflación derivada de los aranceles comenzara a disminuir a mediados de año.

“Lo realmente importante que debemos observar este año es un progreso en la inflación mediante una reducción de la inflación de los bienes, a medida que los efectos puntuales de los aranceles sobre los precios se extienden por todo el sistema y la economía”, dijo Powell. “Eso es lo principal que buscamos”.

Pero Powell también dijo que no estaba seguro de que los aranceles fueran un efecto puntual y que podrían tardar hasta un año en surtir efecto por completo.