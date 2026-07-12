Elogio a los pequeños protagonistas del Mundial

LONDRES — Lo inevitable estaba a punto de suceder: Argentina derrotaría a Cabo Verde. Pero entonces, en la prórroga, ocurrió un milagro: Sidny Lopes Cabral, de 23 años pero con apariencia de 17, recibió un pase por la banda izquierda y, en lugar de picar el balón buscando un cabezazo, cambió de dirección (haciendo que el defensor se deslizara en la dirección equivocada) y lanzó un disparo con efecto espectacular que acabó en el rincón más lejano e inalcanzable de la portería argentina.

Un pequeño estado insular de medio millón de habitantes se enfrentó al campeón del mundo. Un jugador que hace unos años corría por los campos encharcados de la quinta división alemana, ahora hacía historia en el fútbol. Incluso los hinchas más acérrimos de la Albiceleste tuvieron que admitir que fue un momento de gran belleza.

Este Mundial comenzó con resentimiento: al ampliar el número de equipos de 32 a 48, se había permitido la entrada a demasiados equipos modestos, murmuraban los veteranos del futbol. ¿Cabo Verde? ¿Curazao? ¿Haití? ¿Uzbekistán? ¿Quién había oído hablar de esos equipos?

Sin embargo, Cabo Verde se mantuvo invicto en la fase de grupos. Curazao empató contra la selección ecuatoriana liderada por la estrella del Chelsea, Moisés Caicedo. La República Democrática del Congo (un país extenso pero de poca importancia en el futbol) logró empatar con la Portugal de Cristiano Ronaldo y puso en aprietos a Inglaterra.

Y eso no fue todo: Paraguay eliminó a la poderosa Alemania; Marruecos se deshizo de la inexpugnable selección de los Países Bajos; y Noruega, que si bien es inmensamente rica, sigue siendo pequeña, eliminó a Brasil, pentacampeón del mundo. Hasta ahora, este Mundial ha sido para los equipos pequeños.

En un mundo de rivalidad entre grandes potencias y gigantes tecnológicos de escala descomunal, sería comprensible pensar que el matón corpulento siempre tiene ventaja. Pero estarías equivocado.

Comencemos con el mundo empresarial. Hace veinticinco años, Google era una empresa pequeña; Meta y Tesla aún no habían nacido. Un tercio de las 100 mayores empresas que cotizaban en el Nasdaq no cotizaban en bolsa en el año 2000. Mientras las empresas se enfrentan al desafío estadounidense, sin duda se están lanzando nuevas compañías que algún día desplazarán a los gigantes tecnológicos actuales.

¿Qué países han tenido un éxito económico arrollador en ese cuarto de siglo? Países pequeños como Singapur, Botsuana y la República de Irlanda sin duda merecen estar en la lista. Si ampliamos la definición de éxito arrollador, Nueva Zelanda, Panamá y Uruguay también entran. Si ampliamos la definición de país pequeño (con casi 15 millones de habitantes), Ruanda se gana el derecho a ser incluida. Y no olvidemos a la pequeña Guyana, que, gracias al petróleo, ha estado creciendo a más del 35% anual desde 2020 .

Los países pequeños tienen las mismas ventajas que las empresas pequeñas: pueden ser ágiles y audaces. En un mundo de polarización y divisiones políticas, a menudo les resulta más fácil que a las grandes potencias ponerse de acuerdo sobre objetivos comunes y adoptar políticas razonables, especialmente cuando vecinos son países grandes y amenazantes.

Del destino del más débil depende otro aspecto crucial de la vida: la incertidumbre. Solemos pensar que la incertidumbre es mala, y que la previsibilidad implica serenidad. Pero, de nuevo, no es así. La incertidumbre resulta ser como un perfume: a menudo se necesita un poco, pero un exceso puede ser fatal.

Imagina enterarte el día que cumples 12 años de que décadas después te otorgarán el Premio Nobel. ¿Te esforzarías lo suficiente para que la profecía se cumpliera? O imagina que ese mismo día te dijeran que a los 15 años padecerías una enfermedad incurable. ¿Acaso esos tres años serían más gratificantes que si hubieras permanecido en la incertidumbre sobre tu futuro?

Como bien sabe cualquier estudioso de la teoría de juegos, la disuasión nuclear se basa en la incertidumbre. Es la posibilidad, por pequeña que sea, de que el otro bando sea lo suficientemente insensato como para pulsar el botón nuclear lo que impide que mi bando amenace con hacer lo mismo.

La competencia en los negocios se rige por la misma lógica. Una gran empresa ya establecida puede dominar el mercado. Pero mientras existan pocas barreras de entrada y el mercado siga siendo, como lo denominan los economistas, disputable, la baja probabilidad de que una nueva empresa pequeña la desafíe impide que la empresa dominante suba demasiado los precios o se vuelva ineficiente y poco competitiva.

El éxito de una política democrática también se basa en la posibilidad de que el ciudadano común supere las adversidades y triunfe. Si un partido en el poder obtiene tan malos resultados en las encuestas que sus posibilidades de reelección son nulas, entonces sus incentivos para gobernar bien se reducen drásticamente. Ante esa situación, muchos políticos optarán por saquear las arcas del Estado y huir.

Una lógica similar se aplica a quienes están fuera del poder. Si pertenezco a un partido de oposición minoritario, la escasa probabilidad de que lleguemos pronto al poder es lo que me impide proponer políticas populares pero absurdas que llevarían al Estado a la bancarrota y arruinarían la economía. Si, por sorpresa, nuestro partido llegara al poder, tendríamos que afrontar las consecuencias.

Al final, Cabo Verde no se impuso. Otro golazo le dio a Argentina la ventaja definitiva. Pero no importa. Los caboverdianos habían disfrutado de sus dos horas de esperanza. Y el mundo también. Hay alegría —y beneficio— en pensar que el más débil puede ganar.

El autor

Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

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