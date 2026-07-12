Japón reviertiría la salida de capital

Japón está reconsiderando llevar su capital de vuelta a casa, una medida que, según los inversionistas, tendrá repercusiones en los mercados y podría finalmente fortalecer al yen y encauzar dinero hacia las ambiciones de Inteligencia Artificial del primer ministro.

El viernes, el ministro de Finanzas japonés, Satsuki Katayama, lanzó una propuesta para alentar al Fondo de Inversión en Pensiones del Gobierno (GPIF), de 1.8 billones de dólares, y a otros vehículos de jubilación, a aumentar sus tenencias de activos nacionales.

Si eso sucede, podría marcar el comienzo de uno de los mayores cambios en años en los flujos globales de capital, con repercusiones desde Tokio hasta NY.

“Si siguen adelante, podría cambiar materialmente el curso del dólar/yen”, dijo Nathan Swami, director de operaciones de divisas de Citi en Asia y el Pacífico, aunque señaló que las tasas de interés de Estados Unidos seguirán influyendo en los movimientos del mercado.

Pero después de años en los que las aseguradoras de vida de Japón fueron compradoras incesantes de dólares, alentadas por el entonces primer ministro Shinzo Abe, quien ordenó al GPIF invertir más en el extranjero.

En el 2025, Japón poseía 561.75 billones de yenes (3.53 billones de dólares) en activos extranjeros, lo que lo convertía en el tercer mayor inversionista mundial, después de Alemania y China.