Salvar a Morena perdiendo a Estados Unidos

En la Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia, Colombia, se podía observar una avioneta Piper que Pablo Escobar usó durante sus primeros años de incursión al narcotráfico y a la cual, solía decir, debía su riqueza.

“Pasar por debajo de esa avioneta, leer la matrícula inscrita en la parte inferior de las alas, fue como entrar en un mundo sin tiempo. Y sin embargo, el tiempo estaba presente”, escribe Juan Gabriel Vásquez en su novela "El ruido de las cosas al caer" (Alfaguara, 2011).

El avión en el que viajó Ismael “el Mayo” Zambada a territorio estadounidense el 25 de julio de 2024 también se exhibe en un parque temático. No es la Hacienda Nápoles, que fue construida por Pablo Escobar, sino en el War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México.

Juan Gabriel Vásquez escribe que “desde 1993, cuando Escobar fue muerto a tiros sobre un tejado de Medellín, la propiedad había entrado en una decadencia vertiginosa (...)”

Desde el 29 de abril pasado, día en que se hicieron públicas las solicitudes de extradición del gobernador de Sinaloa Rocha Moya y otros nueve personajes, la relación de México con Estados Unidos también ha entrado en una decadencia vertiginosa.

La presidenta Sheinbaum lanzó una crítica nada amistosa en contra de todo un país, en este caso, Estados Unidos: “Hay países que, como Estados Unidos, por ejemplo, que es una potencia económica, pero no es una potencia cultural. Allá lo más importante es el dinero, la acumulación, el tener más. Y en México, pues, somos potencia cultural” (3 de julio).

Jorge Castañeda escribió sobre el tema: “(...) Claudia Sheinbaum, que se aventó la gracia de pronunciar una de las declaraciones más incultas, más mezquinas, más resentidas que le he escuchado a un presidente de México, y que conste que la vara no es muy alta (...)” (El Universal, 8 de julio).

La frase de la presidenta es una descortesía con la sociedad estadounidense, producto de una miopía diplomática que es dogmática y no de Estado, pero sobre todo, por lo que ha implicado la solicitud de extradición de un cercano a AMLO, Rocha Moya.

El fin último que representa el encarcelamiento de “el Mayo” Zambada debería de ser motivo de celebración y no de pleito por un concepto polisémico por politiquero: la soberanía.

Si el Estado ha ido perdiendo control sobre el territorio mexicano desde hace décadas, lo necesario es reconocer que con Estados Unidos se requiere cooperar. Claro, por el bien de la población mexicana.

La defensa de Rocha Moya por parte del Gobierno de la presidenta Sheinbaum será un lastre que le impedirá gobernar con eficacia el resto de su sexenio, pero sobre todo, contribuirá a erosionar la relación con Estados Unidos.

La misión de Sheinbaum parece ser: salvar a Morena perdiendo a Estados Unidos.