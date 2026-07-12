Goles polémicos del Mundial: una decena antes de semifinales

El Mundial 2026 registró 292 goles antes de llegar a semifinales: 215 en fase de grupos, 42 en dieciseisavos de final, 23 en octavos y 12 en cuartos.

Argentina es la selección más goleadora con 17, seguida de Francia con 16 y Bélgica con 14, aunque los belgas ya fueron eliminados; las otras siguen en la pelea por el título.

Los goles no están exentos a la polémica que ha caracterizado a esta Copa del Mundo en diversos aspectos, desde lo deportivo hasta lo político, en poco más de un mes de actividad en Estados Unidos, México y Canadá.

El Economista hizo un recuento de los goles que, de alguna forma, han generado controversia por ser anulados o ratificados desde fase de grupos hasta cuartos de final. Se registraron al menos 10, lo que se traduce en una muestra del 3% del total de anotaciones en lo que va del torneo.

Si bien los análisis pueden variar, el sustento es por la incidencia que tuvieron directamente en el partido en el que se suscitaron o por afectar, incluso, a otras selecciones.

Brasil vs Escocia

Cuatro goles estuvieron envueltos en polémica en fase de grupos. Uno de ellos ocurrió en el Brasil contra Escocia, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C.

Brasil ya ganaba 1-0 con anotación del delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, desde el minuto 7. Pero el árbitro, el mexicano César Ramos, le anuló su doblete al 22’.

Vinícius robó el balón a la altura de la media luna al defensa escocés Jack Hendry y se enfiló solo contra el portero, Angus Gunn, a quien venció con facilidad.

Segundos después, el VAR llamó a Ramos y este decretó falta de Vinícius sobre Hendry en dicha recuperación, por lo que el gol quedó invalidado.

La acción causó polémica porque desde diversas opiniones no había falta, aunque no afectó el resultado, ya que Brasil terminó goleando 3-0 y Vinícius sí firmó un doblete.

Alemania vs Ecuador

También en la tercera jornada, pero del Grupo E, se dio un caso polémico. Fue el gol de Alemania contra Ecuador, anotado por Leroy Sané.

Apenas al minuto 2, el delantero del Galatasaray fulminó una jugada de tres toques en el área ecuatoriana. Lo que llamó la atención es que el primero, de Aleksandar Pavlovic, fue un aparente juego peligroso.

Pavlovic elevó la pierna derecha a la altura de la cabeza del ecuatoriano Pedro Vite para mantener la posesión del balón y luego tocar a Florian Wirtz, quien a su vez asistió a Sané.

La árbitra, la estadounidense Tori Penso, recibió reclamos airados de los jugadores ecuatorianos, aunque el gol fue legítimo.

En ese partido, Ecuador estaba obligado a ganar para superar la fase de grupos. Al final el gol de Sané no repercutió, ya que los sudamericanos lograron remontar y vencer 2-1.

Egipto vs Irán

La participación de Irán en el Mundial fue polémica desde antes de la inauguración por las restricciones que tuvo para entrar a territorio estadounidense, al grado de que cambió su sede de entrenamiento de Arizona a Tijuana.

Cada uno de sus partidos fue protagonizado por quejas de jugadores y el entrenador, Amir Ghalenoei, pero el cierre de fase de grupos contra Egipto marcó el momento más controversial.

El partido iba 1-1 e Irán necesitaba ganar para calificar a dieciseisavos de final. Al 90+3’, el defensa Shojae Khalilzadeh marcó el ansiado gol de la victoria tras una serie de rebotes en el área. Entonces el réferi, el polaco Szymon Marciniak, lo echó para atrás.

El criterio tras revisión en el VAR fue que sólo había un jugador egipcio detrás de su portero al momento del gol. Se requerían dos para que Khalilzadeh fuera considerado en posición correcta, así que se señaló offside e Irán se despidió del Mundial.

Argelia vs Austria

Este partido ocurrió un día después del Irán contra Egipto. Si uno de los dos ganaba, el otro quedaba eliminado y los iraníes aún tenían posibilidades de calificar a dieciseisavos como uno de los mejores terceros lugares.

Argelinos y austriacos llegaron 2-2 en el marcador hasta el minuto 90, cuando el exjugador del Manchester City, Riyad Mahrez, cambió el rumbo y le daba la victoria a Argelia al 90+3’. Revivían las esperanzas de Irán.

Pero al 90+6’ apareció Sasa Kalajdzic para igualar nuevamente y que tanto Austria como Argelia sellaran el boleto a la siguiente ronda.

La polémica de este gol, que dejó la pizarra en 3-3, no fue por razones arbitrales, sino por un presunto interés de que ambos avanzaran a dieciseisavos de final y dejaran sin posibilidad a Irán, algo que descartó tajantemente el entrenador austriaco, Ralf Rangnick, en conferencia posterior.

Alemania vs Paraguay

La primera polémica en ronda de eliminación directa se dio en el duelo de dieciseisavos entre Alemania y Paraguay.

Al 102’, durante el primer tiempo extra, Jonathan Tah metió un cabezazo que ponía a Alemania 2-1 en el marcador. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro, el marroquí Jalal Jayed, para indicarle una falta previa de Waldemar Anton sobre el portero paraguayo Orlando Gill.

Después de una tensa revisión, Jayed decretó falta sobre el arquero por un empujón en el área chica. El empate 1-1 persistió.

Aquí sí hubo impacto directo al marcador, ya que el duelo se fue a penales y Paraguay echó a Alemania 4-3, lo que horas después se tradujo también en el despido del entrenador germano, Julian Nagelsmann.

Bélgica vs Senegal

Senegal había tenido contra las cuerdas a Bélgica hasta el minuto 85, ganando 0-2 con anotaciones de Habib Diarra e Ismaila Sarr por el pase a octavos de final.

Los cambios tuvieron efectos distintos por bando: Senegal perdió el control y Bélgica reforzó su ataque, lo que le permitió empatar 2-2 antes del cierre de tiempo regular.

Entonces vinieron los tiempos extras y el dominio belga seguía siendo notorio. El momento culminante ocurrió al 117’ con un centro de Diego Moreira que buscaba al capitán Youri Tielemans; ahí hubo una barrida de Lamine Camara.

El árbitro, el hondureño Saíd Martínez, fue llamado por el VAR para indicarle que era infracción. Se señaló penal y Bélgica, después de casi 10 minutos de revisión, logró el gol de la remontada.

Ese penal, ejecutado por Tielemans, fue reconocido por FIFA como el gol más tardío (120+5’) en una eliminación directa de Copa del Mundo, dejando a los senegaleses desconsolados.

Portugal vs Croacia

Croacia tuvo tres goles anulados en tiempo regular que habrían significado el pase a octavos de final: al 56’, 80’ y 90+13’.

Portugal también tuvo uno al 61’, pero que en ese momento representaba el 1-1. En total, los tres de los croatas y el de los portugueses, fueron cancelados por fuera de lugar.

El más polémico fue el de Croacia en tiempo de compensación, ya que en ese momento Portugal ganaba 2-1.

El árbitro, el noruego Espen Eskas, decretó que Mario Pasalic estaba en fuera de lugar después de que Igor Matanovic lo habilitara al tocar el balón con el cabello. Luego vino la anotación de Josko Gvardiol, pero quedó invalidada.

El argumento de Eskas y el cuerpo arbitral es que el chip que tiene el balón en este Mundial, llamado Trionda, detectó el toque de Matanovic con ondas similares a un electrocardiograma, lo que confirmó el fuera de lugar de Pasalic.

Croacia se despidió en octavos de final después de haber alcanzado al menos semifinales en los Mundiales 2018 y 2022, con un Luka Modric protestando esa última anotación anulada.

Argentina vs Egipto (doble)

Quizás el partido más polémico en lo que va del Mundial se vivió en octavos de final entre Argentina y Egipto, con arbitraje del francés Francois Letexier.

Egipto se había adelantado 0-2 al 58’ con definición de Mostafa Ziko después de un rápido contragolpe. Allí se desató la controversia, ya que Letexier anuló ese gol por previa falta contra Lisandro Martínez que el VAR le informó.

Diversos exárbitros salieron a decir que el VAR no sirve para buscar faltas, sino para resolver jugadas con ambigüedades. Eso no ocurrió.

De todas formas, los egipcios lograron ponerse 0-2 por cuenta del propio Ziko al 67’. Luego fueron sometidos por la insistencia argentina, que empató con tantos de Christian Romero y Lionel Messi antes del 85’.

El segundo momento polémico de este partido ocurrió al 90+2’, cuando Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez. Egipto reclamó enfurecidamente una falta a su favor en el área sudamericana segundos antes.

Letexier ni siquiera revisó en el VAR y Egipto quedó eliminado de un Mundial histórico, ya que nunca había superado la fase de grupos.

Noruega vs Inglaterra

El más reciente caso ocurrió en el duelo entre Noruega e Inglaterra de cuartos de final. Noruega ganaba 1-0 al cierre del primer tiempo, cuando Inglaterra empató gracias a Jude Bellingham.

Lo que se cuestionó es que segundos antes hubo un despeje del portero nórdico, Orjan Nyland, que presuntamente pegó contra uno de los cables que sostienen la cámara aérea conocida como ‘spidercam’.

La FIFA emitió un comunicado para negar que eso haya ocurrido, por lo que la trayectoria del balón no habría sido desviada.

Por otra parte, Noruega sufrió la anulación de un gol en el segundo tiempo tras revisión en el VAR. Se señaló una falta de Erling Haaland sobre el mediocampista Elliot Anderson.

Al final, Inglaterra accedió a semifinales al ganar 2-1 con doblete de Jude Bellingham; Noruega cerró su mejor participación en una Copa del Mundo.