Proyecto de ley de vivienda de EU está por convertirse en ley

Un histórico proyecto de ley de vivienda con apoyo bipartidista se convertirá en ley en Estados Unidos sin la firma del presidente Donald Trump, luego de que éste dijera que se negaría a firmar una de las escasas victorias del Congreso en materia de costo de vida, en protesta por un paquete de restricciones al voto que sigue estancado.

La “Ley ROAD to Housing del Siglo XXI” fue aprobada en ambas cámaras por amplios márgenes, lo que otorga tanto a la mayoría republicana como a la oposición demócrata un importante logro en materia de asequibilidad para promover antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Trump canceló abruptamente una ceremonia de firma prevista el mes pasado y calificó la medida de “aburrida”, exigiendo que los senadores aprobaran en su lugar su legislación electoral.

El viernes reafirmó su postura y publicó en redes sociales: “No firmaré la Ley de Vivienda... en protesta porque el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar la Ley SAVE America”.

El proyecto de ley de Trump exigiría comprobar la ciudadanía para registrarse a votar e identificación con fotografía en las casillas, además de límites al voto por correo.

La entrada en vigor silenciosa de la ley de vivienda marcaría un desenlace inusual tras meses de negociaciones entre ambos partidos: un logro legislativo importante que el Presidente decidió no celebrar, pero tampoco impedir.

Según la Constitución de EU una legislación se convierte en ley después de 10 días si el Presidente no la firma ni la veta mientras el Congreso sigue en sesión.

Trump aún podría emitir un veto de último momento, aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha señalado que no espera que el Presidente bloquee la medida.

El paquete de vivienda tiene casi 60 disposiciones destinadas a aumentar la oferta con incentivos fiscales.