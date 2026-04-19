Aumentó confianza en el peso en Chicago la semana pasada

Las posiciones especulativas netas largas o a favor del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange (CME), subieron luego de cuatro semanas consecutiva a la baja, entre el 10 y 17 de abril.

Los contratos a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 2.61% o 1,500 contratos, de 57,500 a 59,000.

Pese a que el incremento fue moderado, este ocurre luego de que la semana finalizada el 10 de abril se mantuvo sin cambios en 57,500 contratos, lo que es consistente con la apreciación del peso.

El peso cerró la semana sin cambios frente al dólar, apoyado por un mejor sentimiento en el mercado tras el anuncio de la apertura del Estrecho de Ormuz.

Con datos del Banco de México (Banxico), la moneda cerró a un nivel de 17.3187 pesos por dólar, una depreciación de 0.39% el viernes. Con dicho resultado finalizó con nueve jornadas consecutivas con apreciación, en las que que acumuló una ganancia de 3.25 por ciento.

En el presente año, el peso muestra una ganancia frente al billete verde de 3.83 por ciento.

En el mercado electrónico el domingo por la noche el tipo de cambio cotizaba en 17.3385 pesos por dólar, una depreciación de 0.11% o casi 2 centavos respecto al cierre de Banxico del viernes.

En la canasta amplia de principales cruces, la mayoría de las divisas cerraron con una apreciación semanal. Las divisas más apreciadas fueron el florín húngaro con 4.12%, el shekel israelí con 2.30%, el peso chileno con 2.14%, el won surcoreano con 1.58%, la corona noruega con 1.51% y el dólar australiano con 1.50 por ciento.

Las únicas divisas depreciadas fueron el sol peruano con 1.24%, la rupia de indonesia con 0.54% y la lira turca con 0.49 por ciento.

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group, afirmó que la resiliencia del peso ha sido notable, pero el cierre del viernes confirma que el mercado prefiere la cautela y la liquidez ante un escenario geopolítico y comercial que, aunque esperanzador, sigue lleno de matices y condicionales.

Adelantó que para los siguientes días, se espera que el tipo de cambio, peso-dólar, oscile en un rango entre los 17.15 y 17.38 pesos por dólar.

“Si la diplomacia entre Irán y Estados Unidos avanza sin contratiempos y los precios de la energía se estabilizan a la baja, el peso podría intentar nuevamente perforar el soporte de los 17.10 pesos”, escribió.