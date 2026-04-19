Estrechan lazos México-Cataluña y con izquierda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca, con quien destacó los vínculos históricos entre México y esa región española, así como la relevancia de la cooperación científica y tecnológica.

A través de redes sociales, Illa Roca señaló que, junto con la mandataria mexicana, se constató la relación profunda entre Cataluña y México, además de subrayar el papel de la ciencia para enfrentar retos comunes. En ese contexto, indicó que ambas partes trabajarán de manera conjunta para poner la tecnología al servicio de la sociedad.

El encuentro incluyó una visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC), donde se abordaron proyectos de colaboración en materia de innovación.

Sheinbaum Pardo informó que durante su visita al centro se fortalecieron los trabajos conjuntos en torno al proyecto “Coatlicue”, enfocado en el desarrollo de una supercomputadora mexicana.

La titular del Ejecutivo federal destacó que esta cooperación busca impulsar capacidades tecnológicas en el país, a partir del intercambio de conocimiento con instituciones internacionales líderes en supercómputo.

Hace unos meses el Gobierno de México firmó un convenio de cooperación con el Barcelona Supercomputing Center (BSC) para desarrollar la que será la supercomputadora más grande de América Latina, un proyecto estratégico orientado a fortalecer la soberanía tecnológica del país y acelerar capacidades en inteligencia artificial, análisis de datos y modelación climática.

Según las autoridades federales, la infraestructura será completamente mexicana y su construcción tomará entre 24 y 36 meses.

Agenda de izquierda

La presidenta regresó a México tras participar por varios días en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia que se realizó en Barcelona, España en donde se reunió con líderes globales de izquierda.

Aunque no se confirmaron reuniones privadas, la mandataria publicó en redes sociales una fotografía con Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

Durante su intervención en la Cumbre en Defensa de la Democracia, la mandataria planteó un programa global de reforestación y declaración contra intervención militar en Cuba.

Extendió la invitación para que, en 2027, México sea la próxima sede de la Cumbre en Defensa de la Democracia, para dialogar sobre una economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos.

Propuso, así como en el G20, destinar el 10% del gasto en armamento global a un programa de reforestación mundial.

“En vez de sembrar guerra, sembremos paz”, afirmó.