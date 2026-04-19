Prevén reforma de vivienda adecuada

El pleno de la Cámara de Senadores discutirá y votará mañana los decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, informó Laura Itzel Castillo Juárez.

“Esta minuta, que proviene de la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, busca hacer más accesible la adquisición de vivienda adecuada para las personas trabajadoras y atender esa necesidad social’’, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta.

Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera sesionarán hoy para dictaminar la minuta referida en materia de vivienda adecuada.

Castillo Juárez anunció que esta semana será discutida y votada también “una reforma a las leyes en materia de fiscalización, para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación”.