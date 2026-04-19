Retail eleva ingresos hasta en 25% con inteligencia artificial

En el sector retail, el uso de inteligencia artificial (IA) ya ha generado aumentos de hasta 25% en ingresos de comercio electrónico en el caso de algunas cadenas minoristas, aunque su adopción aún es limitada por la falta de infraestructura y altos costos de implementación.

Mientras que en el área de promoción de venta se han registrado incrementos de hasta 30% en el ticket promedio de compra, así como un aumento del 30% en la solicitud de nuevos productos, explicó el director general de Bluetab México y CEO para Latam, Óscar Hernández.

Algunos retailers ya operan con modelos que alcanzan niveles de precisión de hasta 98% en la estimación de ingresos anualizados, lo que mejora la planeación financiera y de inventarios.

La IA permite analizar información en tiempo real para determinar si un precio es competitivo o debe ajustarse, así como un mejor distribución.

El director general de Bluetab México, una empresa de IBM especializada en IA y datos, subrayó que hace algunos años el retail competía principalmente por ubicación, precio y logística, hoy eso ha cambiado. Ahora la competencia está en qué tan bien pueden las empresas tomar decisiones usando datos e inteligencia artificial. El enfoque ya no es solo vender más, sino entender mejor al cliente y ofrecerle experiencias más personalizadas.

“AI ready es un concepto que surgió recientemente con la inteligencia artificial y describe si una empresa está preparada para integrarla dentro de su operación. No es nada más incluir nuevas herramientas, nueva tecnología, sino cómo se ocupa de manera sólida, con datos confiables, para tomar decisiones”, añadió Óscar Hernández.

Puntualizó que es fundamental contar con datos confiables, además de una infraestructura que permita escalar y conectarse con todo el ecosistema del retail. Ademas, tener claridad sobre qué se quiere lograr y cómo la tecnología debe apoyar esos objetivos.

Lo anterior, considerando que actualmente el 42% de los consumidores en México utilizan asistentes de inteligencia artificial para realizar compras en línea.

No obstante, algunos retailers siguen enfrentando la duda de cómo generar valor con el uso de la inteligencia artificial y cómo aprovechar los datos que ya tienen, dijo el entrevistado.

“El retail se está volviendo cada vez más predictivo y automatizado… Los retailers más preparados van a ser los que logren anticiparse a toda esta demanda”, dijo. “La competencia entre retailers ya no va a ser quien tiene el mejor producto o el mejor precio, sino quién es más relevante en el momento en que un cliente tome una decisión”, concluyó el directivo.

El 42% de consumidores en México usa asistentes de IA para compras en línea, por lo que su adopción en retail requiere datos confiables e infraestructura escalable.