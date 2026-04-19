Alistan votación de nuevos consejeros

La Cámara de Diputados se alista para elegir esta semana a las personas que ocuparán las tres vacantes que hay en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se prevé que este lunes, el Comité Técnico de Evaluación que se encarga de selección de las y los aspirantes aestos cargos, entregue a la Junta de Coordinación Política las tres quintetas que serán sometidas a votación el próximo miércoles ante el pleno.

De igual forma, en San Lázaro alistan la agenda legislativa ante en el cierre del periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo el líder de Morena ante San Lázaro y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, las últimas semanas se buscan sacar una decena de reformas pendientes por analizar y votar.

Entre los temas prioritarios se encuentra la legislación secundaria en materia de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la cual dará coherencia jurídica a la reciente reforma constitucional, incluyendo la aplicación gradual de los días de descanso.