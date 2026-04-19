IP de EU pide a la USTR blindar al T-MEC de nuevos aranceles

La Business Roundtable (BRT) pidió a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) mantener “importantes exenciones arancelarias” para bienes que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este planteamiento se hizo en una carta dirigida a la USTR el pasado miércoles y previamente a las reuniones que sostendrán este lunes el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como parte de la segunda ronda de negociaciones para la revisión sexenal del T-MEC.

La BRT es una asociación de más de 200 directores ejecutivos (CEO) de las principales empresas estadounidenses, que representan a todos los sectores de la economía de Estados Unidos. Los CEO de la BRT dirigen empresas que sustentan uno de cada cuatro empleos estadounidenses y casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) de esa nación.

“Para evitar consecuencias no deseadas y reducir costos, la USTR debe mantener importantes exenciones arancelarias para bienes que cumplen con el T-MEC, así como para insumos críticos y recursos naturales no disponibles en Estados Unidos”, instó la BRT.

La organización empresarial sugirió a la USTR directrices respecto a los nuevos aranceles de la Sección 301, destacando la anterior defensa del T-MEC como la única entre los 14 tratados de libre comercio vigentes que opera Estados Unidos y que abarcan 20 países.

“Si se determina que los aranceles son la medida apropiada en cualquiera de las investigaciones (de la Sección 301), la BRT insta a la USTR a adoptar un alcance específico y un cronograma de implementación gradual que minimice las perturbaciones a la economía y los consumidores estadounidenses, incluyendo el impacto en la agricultura y las zonas rurales de Estados Unidos”, dijo.

También exhortó a permitir una implementación gradual para facilitar ajustes en la cadena de suministro y negociaciones con socios comerciales, brindar acceso a la devolución de derechos y garantizar que los aranceles no se acumulen con los aranceles pertinentes impuestos bajo diferentes regímenes, incluyendo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Nuevas investigaciones

El Congreso de Estados Unidos encomendó a la USTR la tarea de eliminar cualquier problema identificado mediante una investigación conforme a la Sección 301. Esta sección otorga a la USTR la autoridad para imponer aranceles con el fin de eliminar un acto, política o práctica de un gobierno extranjero que se considere irrazonable, discriminatorio o que imponga una carga excesiva al comercio estadounidense.

El Congreso autorizó además a la USTR a celebrar un acuerdo vinculante con un país extranjero para eliminar o suprimir gradualmente los actos, políticas o prácticas objeto de la investigación, y, al iniciar una investigación conforme a la Sección 301, a solicitar consultas con el país extranjero en cuestión sobre los asuntos involucrados en la investigación.

Si a través de estas investigaciones la USTR identifica actos, políticas o prácticas no mercantiles que causan un exceso de capacidad estructural que impone una carga excesiva al comercio estadounidense, deberá priorizar las consultas y negociaciones con los países identificados en las investigaciones para lograr la eliminación de dichos actos, políticas o prácticas.

Además, Estados Unidos debería colaborar con “economías afines” en los desafíos comunes derivados de las prácticas no mercantiles.

La BRT apoya el objetivo de la Administración Trump de fortalecer la capacidad manufacturera de Estados Unidos y los esfuerzos para combatir las prácticas comerciales desleales que conducen al exceso de capacidad estructural en ciertos sectores manufactureros.

Según esta organización, la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 (Sección 301) puede ser una herramienta eficaz para abordar las prácticas comerciales desleales. “Las prácticas no mercantiles, en particular, han impulsado el aumento de la capacidad estructural excedente en ciertos sectores manufactureros y han debilitado la base industrial en Estados Unidos y otras economías de mercado”, agregó.