Acciones de Marvell Technology suben tras negociaciones con Google para desarrollar chips de IA

Las acciones de Marvell Technology avanzaban la sesión del lunes tras un informe que indica que Google está en conversaciones con el diseñador de chips para desarrollar dos nuevos chips destinados a ejecutar modelos de inteligencia artificial (IA).

El posible acuerdo podría implicar dos chips distintos: una unidad de procesamiento de memoria para complementar la unidad de procesamiento tensorial de Google y una nueva TPU diseñada para ejecutar modelos de IA, reportó The Information el domingo.

Los títulos de Marvell Technology que cotizan en Wall Street avanzaban alrededor de 7% en 149.52 dólares por acción rumbo al cierre de las operaciones; en tanto que los papeles de Alphabet, matriz de Google, retrocedían casi 1% en 336.32 dólares.

Una unidad de procesamiento tensorial (TPU, por sus siglas en inglés) es un chip de computadora especializado, diseñado por Google, exclusivamente para acelerar las tareas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático.

Empresas tecnológicas como Google y Meta, la empresa matriz de Facebook, están invirtiendo para reducir la dependencia de proveedores externos de semiconductores, ampliando sus esfuerzos en la fabricación de chips personalizados.

El informe indica que Google podría estar buscando diversificar su cartera de productos, más allá de Broadcom, ante la creciente demanda de sus chips, ya que las empresas buscan alternativas a los costosos chips de NVIDIA.

"No debería sorprender que los rivales de NVIDIA quieran hacerse con una parte del mercado y el aparente crecimiento que se ofrece mediante el desarrollo de su propio producto", dijo Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

"También es conveniente que los clientes diversifiquen sus fuentes de suministro, si les es posible, para así repartir el riesgo tecnológico y de la cadena de suministro."

Tanto Marvell como su principal rival, Broadcom, ayudan a sus clientes con el diseño de chips, ya que la creciente adopción de herramientas de IA impulsa la demanda de procesadores especializados utilizados en centros de datos avanzados.

Las acciones de Marvell han ganado alrededor de 64% en lo que va del año, después de haber caído aproximadamente 23% en 2025.