Perú revisa votos impugnados, resultado de elección presidencial se conocería en mayo

La autoridad electoral de Perú inició el lunes la revisión de miles de papeletas impugnadas de las elecciones presidenciales, un proceso que retrasará ⁠hasta mediados de mayo el resultado oficial, por ⁠lo que hasta ese momento no se conocerá al rival de la derechista Keiko Fujimori para el balotaje.

El recuento oficial prácticamente no se ha movido desde la semana pasada, cuando con un 93.6% de los votos escrutados Fujimori obtenía el 17% de los sufragios, de acuerdo a la oficina electoral ONPE.

El izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga pelean por el segundo lugar con un 12% y un 11.9% de los sufragios, respectivamente, con una diferencia de apenas unos 14,000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral, informó que la revisión de mesas observadas en audiencias públicas comenzó en zonas del interior de Perú. El proceso tomaría semanas, retrasando la definición sobre el otro candidato para la segunda vuelta del 7 de junio.

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, confirmó que el resultado se conocerá a más tardar el 15 de mayo.

"Es la fecha máxima que nos hemos planteado porque hay que dar tiempo a los candidatos que pasen a la segunda elección, para que realicen su propaganda electoral y los debates que se tienen que generar", manifestó a periodistas en rueda de prensa.

De acuerdo a la ONPE, aproximadamente un 6% de las actas para la elección presidencial, con más de un millón de votos, han sido impugnados por falta de datos o errores en su llenado.

El JNE tiene pendiente además la revisión de miles de actas para la elección de senadores y diputados.

Durante la semana pasada los votos ⁠para Sánchez superaron a los de López Aliaga, con un patrón ⁠que favorece lentamente al candidato de izquierda.

"La procedencia geográfica ⁠de dichas actas es el factor determinante para la segunda vuelta", dijo JP Morgan en un reporte el lunes sobre las ⁠elecciones peruanas.

"El hecho de que la brecha se haya ampliado nuevamente, incluso mientras continúan llegando los votos urbanos y en el extranjero, sugiere que la base rural de Sánchez está generando suficientes votos para absorber la presión contraria", señaló.

El lento recuento de votos ha generado acusaciones de fraude de López Aliaga y pedidos desde varios sectores de renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

López Aliaga, un exbanquero corporativo de Citibank apodado "Porky", pidió el domingo en una manifestación que se realicen elecciones complementarias antes del 3 de mayo para los peruanos que no pudieron votar, "incluyendo a ⁠policías y militares".

Corvetto, que admitió retrasos logísticos en el proceso, ha negado que se hayan producido "graves irregularidades". El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el funcionario por los presuntos delitos de atentado al derecho de sufragio, entre otros.