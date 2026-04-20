Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos en La Habana "recientemente"

Cuba confirmó este lunes que "recientemente" mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de Estados Unidos, según declaró un alto diplomático de la cancillería cubana a un medio oficial de la isla.

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, director de asuntos bilaterales entre ambos estados de la cancillería al periódico Granma.

El diplomático declaró que "por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

El viernes, el medio estadounidense Axios, publicó un artículo donde aseguraba que funcionarios de EU habían sostenido el 10 de abril múltiples reuniones en La Habana con funcionarios de la isla, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exlíder Raúl Castro.

Según Axios, que cita a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, los representantes de Washington hicieron varias exigencias al gobierno cubano para continuar con el proceso de negociaciones, entre ellas la liberación de presos políticos.

Sin embargo, la cancillería de la isla negó este lunes esas afirmaciones.

"En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional", aseguró García.

El diplomático cubano mencionó que "la eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad" para la delegación de la isla y calificó el actual proceso de conversaciones con Estados Unidos como "un tema sensible" que se maneja con "discreción".

La Habana y Washington mantienen conversaciones en un momento de fuertes tensiones entre ambos gobiernos, desde que en enero, la administración del presidente Donald Trump comenzó a aplicar una política de máxima presión contra la isla comunista, exigiendo cambios y cortar las importaciones de petróleo en el país.