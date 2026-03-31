Semiconductores y "Siete Magníficas" se disparan ante el posible cese del conflicto en Medio Oriente

Las acciones de semiconductores se dispararon el martes en Wall Street tras un informe que indicaba que el presidente Donald Trump tiene la intención de poner fin a la campaña militar contra Irán en las próximas semanas.

Los títulos de NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo y líder del grupo de las “Siete Magnificas” escalaron más de 5% alrededor de los 174 dólares casa una, Advanced Micro Devices (AMD) ganó cerca de 4% y Broadcom vanzó poco más de 5.5 por ciento.

Marvell Technology se disparó más 12.5% cerca de 99 dólares por papel, luego de que se anunció que recibirá una inversión de 2,000 millones de dólares de NVIDIA como parte de un acuerdo para colaborar en desarrollo de inteligencia artificial.

Otras acciones relacionadas con redes e inteligencia artificial también registraron subidas. Celestica, clave en la infraestructura de IA y nube, escaló más de 8%, mientras que Coheren y Ciena, que produce materiales avanzados utilizados en centros de datos, sumaron aproximadamente 7.9% y 5%, respectivamente.

“Aunque la posibilidad de un cese de hostilidades ha elevado el apetito por riesgo, persiste la incertidumbre en torno al restablecimiento del comercio marítimo, especialmente tras nuevos incidentes militares en la región”, escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

Por otro lado, el resto de las acciones del grupo de las “Siete Magníficas” repuntaron el martes tras un mes complicado para este grupo de acciones tecnológicas de megacapitalización.

Meta Platforms, empresa matriz de Facebook e Instagram, lideró las ganancias con un alza superior al 6% cerca de los 570 dólares por títulos; Alphabet, matriz de Google, avanzó 4.83%, seguida por Tesla, la empresa liderada por el multimillonario Elon Musk, que ganó alrededor de 4.7 por ciento.

El ETF Roundhill Magnificent Seven, un fondo que cotiza en Wall Street, que ofrece exposición al grupo de las Magníficas despuntó 4.71% en 58 dólares por título

Amazon, la líder mundial en comercio electrónico, despegó alrededor de 4%, mientras que Microsoft, líder mundial en software y servicios en la nube, avanzó poco más de 3.5%, y Apple, la empresa fabricante del iPhone, escaló 3 por ciento.