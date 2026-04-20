Petróleo sube más de 6% por el temor a un colapso del alto el fuego entre EU e Irán

⁠Los precios del petróleo subieron cerca de un 6% la jornada de este lunes debido a la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos ⁠e Irán, tras el recrudecimiento de la ⁠violencia en el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza de 5.10 dólares, o un 5.64%, a 95.48 dólares por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos subieron 5.76 dólares, o un 6.87%, a 89.61 dólares.

Ambos contratos se habían desplomado un 9% el viernes, su mayor caída diaria desde el 18 de abril, después de que Irán anunció que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz permanecería abierto durante el resto del alto el fuego.

Durante el fin de semana, Estados Unidos confiscó un buque de carga iraní que intentó romper su bloqueo e Irán dijo que tomaría represalias, lo que avivó el temor a una reanudación de las hostilidades.

"La buena voluntad que se generó el viernes se ​ha evaporado por completo", dijo Bob Yawger, director de futuros energéticos de Mizuho.

Con el alto el fuego de dos semanas ⁠a punto de expirar esta semana, hay dudas ⁠sobre las perspectivas de ⁠una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. Irán está considerando ⁠asistir a las conversaciones de paz, dijo el lunes a Reuters un alto funcionario iraní, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

A pesar de la incertidumbre sobre el alto el fuego, analistas han señalado que los precios del petróleo se habían alejado de los máximos del inicio del conflicto en Oriente Medio.

"Mientras no haya una guerra a gran escala, ⁠mi impresión es que vamos a bajar de forma lenta pero constante", agregó Yawger.