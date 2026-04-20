Wall Street retrocede ante un avance del petróleo por las preocupaciones sobre la guerra

Los tres principales índices de Wall Street comienzan la semana con movimientos negativos. Las preocupaciones por la guerra en Oriente Medio y la falta de señales de avance hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán hacen caer a las referencias.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.15% a 49,371.95 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 0.38% en 7,099.28 unidades. El Nasdaq Composite pierde 0.59% a 24,324.92.

El alto el fuego en la guerra de Oriente Medio sigue transcurriendo sin señales de progreso hacia el fin del conflicto. Estados Unidos reportó la incautación de un buque iraní, lo que elevó las preocupaciones por la posibilidad de un regreso de las hostilidades.

De acuerdo con la agencia Reuters, Irán está considerando dialogar nuevamente con Estados Unidos en Pakistán, según un alto funcionario. Sin embargo, el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz es un obstáculo para el diálogo.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzan. Las caídas de los valores de servicios de comunicación (-1.33%) y consumo discrecional (-1.27%) son las más grandes, mientras que en las ganancias destaca energía (+1.04%) por el avance del petróleo.