Hombre dispara en zona arqueológica de Teotihuacan; deja a una canadiense muerta y al menos siete heridos

Un ataque armado registrado este lunes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán dejó un saldo de dos personas muertas —entre ellas una mujer de nacionalidad canadiense— y al menos siete lesionadas, según información oficial de autoridades federales y estatales.

El Gabinete de Seguridad de México informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, se desplegó un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional.

Según los primeros reportes, un hombre realizó disparos en la Pirámide de la Luna y posteriormente se quitó la vida. En el lugar también falleció una mujer extranjera, mientras que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Autoridades aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Despliegan atención a víctimas y operativo de emergencia

La Secretaría de Seguridad del Estado de México detalló que seis personas resultaron lesionadas inicialmente —cuatro por impactos de bala y dos por caídas—, aunque posteriormente el IMSS-Bienestar informó que atiende a siete personas, entre ellas un menor de edad.

Según la información oficial, los heridos son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde se detalló que permanecían bajo observación médica. El reporte también indicó que cuatro sujetos presentaron lesiones por arma de fuego, mientras que otros casos sufrieron de fracturas, esguinces y crisis de ansiedad.

En las labores de atención participaron cuerpos de emergencia como Protección Civil, la Cruz Roja y el Grupo Relámpagos.

Sheinbaum expresa solidaridad y ordena indagatoria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”, señaló mediante su cuenta de la red social X, al tiempo que informó que su gobierno mantiene contacto con la embajada de Canadá.

Asimismo, instruyó al Gabinete de Seguridad a realizar una investigación a fondo y ordenó el envío de personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura para brindar atención y acompañamiento en el sitio.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también expresó su solidaridad y aseguró que desde el primer momento se atendió la emergencia de manera coordinada.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que facilitó las labores de las autoridades de seguridad y mantenía coordinación con instancias federales y estatales para el esclarecimiento de los hechos.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas.

Entre enero y julio de 2025 fue la segunda zona arqueológica más visitada en México, con cerca de un millón turistas, sólo por detrás de Chichén Itzá, según cifras oficiales.

Además, en sus alrededores se realizan actividades como vuelos en globo aerostático y festivales de música.

Un concierto de música electrónica protagonizado por el DJ sudafricano Black Coffee reunió a miles de personas a unos 800 metros de los antiguos templos entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.

(Información en proceso...)