Lectura 1:00 min
Nvidia invierte 2,000 millones de dólares en Marvell, lanza alianza en materia de IA
Las acciones de Marvell subían casi un 12%, mientras que las de Nvidia registraban un alza del 1.5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
Nvidia ha invertido 2,000 millones de dólares en Marvell Technology, y Marvell se incorporará al ecosistema de IA de Nvidia, anunciaron ambas empresas el martes.
Marvell Technology es una empresa de semiconductores enfocada en infraestructura de datos. Diseña chips y soluciones de conectividad para centros de datos, redes, almacenamiento y, cada vez más, infraestructura de inteligencia artificial.
Las acciones de Marvell subían casi un 12%, mientras que las de Nvidia registraban un alza del 1.5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
La alianza facilita a Marvell el diseño de inteligencia artificial personalizada con sus propios equipos de red y procesadores, dijeron las empresas.
Te puede interesar
rrg