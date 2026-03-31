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Nvidia invierte 2,000 millones de dólares en Marvell, lanza alianza en materia de IA

Las acciones de ‌Marvell subían ​casi un 12%, mientras que las de Nvidia registraban un alza del 1.5% en las operaciones previas a la ​apertura del mercado.

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La alianza facilita ⁠a Marvell ⁠el ⁠diseño de ‌inteligencia artificial personalizada ⁠con sus propios equipos ​de red ‌y procesadores, dijeron las empresas.especial

Reuters

Nvidia ha ⁠invertido 2,000 millones de dólares en Marvell ⁠Technology, y Marvell ⁠se incorporará al ecosistema de IA de Nvidia, anunciaron ambas empresas el martes.

Marvell Technology es una empresa de semiconductores enfocada en infraestructura de datos. Diseña chips y soluciones de conectividad para centros de datos, redes, almacenamiento y, cada vez más, infraestructura de inteligencia artificial.

Las acciones de Marvell subían casi un 12%, mientras que las de Nvidia registraban un alza del 1.5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

La alianza facilita ⁠a Marvell ⁠el ⁠diseño de inteligencia artificial personalizada ⁠con sus propios equipos de red y procesadores, dijeron las empresas.

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