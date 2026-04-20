Acciones de Banorte suben 18% en lo que va del 2026, en la antesala de su reporte del 1T

Las acciones de Grupo Financiero Banorte que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) previo a su reporte del primer trimestre de 2026 y tienen uno de los mejores rendimientos en lo que va del presente año.

El incremento es impulsado por un desempeño financiero récord y perspectivas económicas favorables para el país.

Los títulos de la institución regiomontana suben 1.56% a 198.15 pesos por acción en la jornada de este lunes.

En lo que va del presente año, las acciones de la financiera crecen 18.69 por ciento.

Analistas de Barclays, escribieron en un informe que Banorte es una institución con fuerte generación de valor, beneficiada por un crecimiento sostenido en préstamos y una gestión eficiente de costos, a pesar de un entorno de tasas que podría comprimir ligeramente sus márgenes.

En la antesala de los reportes financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, los expertos consideran a la financiera como una de las instituciones más atractivas del sector bancario mexicano y reafirmo su calificación de "Overweight" (Sobreponderado) para la emisora, estableciendo un precio objetivo de 240 pesos por acción, lo que representa un rendimiento potencial superior al 22% frente a su cotización actual.

De acuerdo con las proyecciones de los analistas, Banorte mantendrá el impulso positivo observado al cierre del año pasado. Se estima que la utilidad neta del trimestre alcance los 16,205 millones de pesos, lo que significaría un incremento interanual del 6.1 por ciento.

Consideran que, aunque el Margen Financiero (NII) podría enfrentar una ligera presión secuencial debido a una modesta compresión del margen de interés neto (NIM), se espera que el crecimiento en los ingresos por comisiones compense este efecto. Asimismo, se anticipa una gestión eficiente del gasto, con una disminución secuencial en los costos operativos.