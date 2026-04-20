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El Economista
Geopolítica

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Irán afirma que EU continúa violando el alto el fuego: Pakistán

El ⁠ministro de ⁠Asuntos Exteriores de Pakistán afirmó que Irán analiza cómo proceder en adelante.

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Una mujer pasa junto a una pantalla digital que muestra noticias sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en una calle de Islamabad.Foto: AFP

Reuters

El ⁠ministro de ⁠Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó ⁠a su ⁠par pakistaní, Ishaq Dar, que las "continuas violaciones del alto el fuego" por parte de Estados Unidos constituyen un obstáculo importante para la continuación del proceso diplomático, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní publicado el lunes.

Araqchi comunicó a ⁠Dar en ⁠una ⁠conversación telefónica que Irán, tras ⁠tener en cuenta todos los aspectos del asunto, decidirá cómo proceder en adelante.

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