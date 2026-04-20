Irán afirma que EU continúa violando el alto el fuego: Pakistán

El ⁠ministro de ⁠Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó ⁠a su ⁠par pakistaní, Ishaq Dar, que las "continuas violaciones del alto el fuego" por parte de Estados Unidos constituyen un obstáculo importante para la continuación del proceso diplomático, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní publicado el lunes.

Araqchi comunicó a ⁠Dar en ⁠una ⁠conversación telefónica que Irán, tras ⁠tener en cuenta todos los aspectos del asunto, decidirá cómo proceder en adelante.