Fondo de Pensiones para el Bienestar ha devuelto 4,458 millones de pesos de cuentas inactivas en Afores

El Fondo de Pensiones para el Bienestar ha devuelto 4,458 millones de pesos de cuentas inactivas en las Afores que fueron reclamados por sus dueños tras haber sido transferidos al Fondo, esto desde su creación hasta el cierre de 2025.

Solo en el cuarto trimestre del año, el FPB devolvió 901.26 millones de pesos, según su informe del trimestre octubre-diciembre de 2025 dado a conocer apenas hace unos días.

Eso significa que prácticamente el 18% de los ahorros que estaban en cuentas inactivas y que fueron transferidos al Fondo para su financiamiento inicial, ya han sido devueltos a sus dueños.

Además, el Fondo ha pagado desde su creación y hasta el cierre de 2025 un total de 289.61 millones de pesos en complementos a pensiones de trabajadores.

El FPB fue creado en 2024 para entregar complementos a las pensiones de algunos trabajadores de la generación Afore que ganaran menos que el promedio y así procurar que en su jubilación recibieran el 100% de su último salario.

Para esto, el gobierno reformó las leyes del IMSS, ISSSTE e Infonavit para que aquellos ahorros en cuentas inactivas de personas de 70 años o más y que no hubieran sido reclamados, fueran transferidos al Fondo.

Sin embargo, en la ley se mantuvo que el derechos de las y los trabajadores a reclamar sus ahorros (aun cuando fueran transferidos al Fondo), es imprescriptible, por lo que hay un mecanismo para que un trabajador o sus beneficiarios soliciten al Seguro Social o al ISSSTE el retorno de sus ahorros en cualquier momento.

De ahí que trimestre a trimestre el comité técnico del FPB (su órgano rector) informe cuánto se devolvió de ahorros que estaban en cuentas inactivas.

De hecho, el FPB informó que al cierre de 2026 tenía reservas por 16,763 millones de pesos para garantizar la devolución de todos los recursos que estaban en cuentas inactivas y fueron transferidos al Fondo, en caso de que fueran reclamados en su totalidad.

Al cierre de 2025, el FPB contaba con un patrimonio contable de 55,356 millones de pesos, es decir, 74% de los 31,753 millones de pesos con los que arrancó operaciones en junio de 2024.