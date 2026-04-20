Fuerte inversión en obra pluvial por más de 200 millones de pesos: Felipe Macías

En el Municipio de Querétaro, que es encabezado por el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, se lleva a cabo una obra de infraestructura hidrosanitaria, pluvial y urbana con una inversión superior a los 209 millones de pesos, misma que fue supervisada por el presidente municipal, quien constató un avance del 35 por ciento.

Se trata de una obra de gran magnitud que no se realizaba desde hace más de dos décadas,y se desarrolla en la calle Obreros de la colonia de San Pedrito Peñuelas, para beneficiar a más de 15 mil habitantes, ya que tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las familias ante las lluvias, ya que con esta se busca reducir la velocidad del agua y ampliar su capacidad de captación en esta zona.

El alcalde señaló que estas mejoras ya han tenido un impacto positivo en los recientes eventos de precipitación, donde no se registraron afectaciones en viviendas ni retornos de agua a los domicilios, situación que anteriormente sí se presentaba con frecuencia.

Felifer Macías informó que la obra presenta un avance cercano al 35 por ciento y que, pese a encontrarse en proceso de ejecución, ya comienzan a observarse beneficios concretos para la zona de San Pedrito Peñuelas, derivado de que la capacidad del sistema pluvial se ha cuadruplicado en comparación con su estado original, gracias a la construcción de cajones de gran escala de hasta seis metros de ancho y cinco metros de altura, lo que permite una conducción más eficiente y una mayor captación del agua durante las lluvias.

El proyecto contempla la renovación integral de la red sanitaria y de agua potable, con más de tres kilómetros de drenaje sanitario, mil 393 metros de red de agua potable, así como nuevas tomas y descargas domiciliarias. También incluye la construcción de más de un kilómetro de infraestructura pluvial y la intervención de vialidades con pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, ciclovía y alumbrado público, con el objetivo de mejorar la movilidad y los servicios en la zona.

Finalmente, reconoció el respaldo del gobernador Mauricio Kuri, cuya coordinación ha permitido fortalecer acciones complementarias aguas arriba con la construcción de los bordos Cuates I y Cuates II en la zona de Cinco Halcones, lo que contribuye al control pluvial y genera beneficios que se extienden hacia el centro de la ciudad y colonias cercanas como Carillo Puerto y Santa María Magdalena.