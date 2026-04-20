Greer confía en avances con México tras reunión con Sheinbaum en Palacio Nacional

Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, expresó su confianza en que habrá avances en la relación económica bilateral, previo a su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

“Estoy muy contento de estar hoy aquí en México. Hemos estado trabajando de manera muy constructiva con el secretario Ebrard y su equipo (…) espero que logremos avances”, señaló el funcionario estadounidense en un breve mensaje a medios.

Greer sostuvo que era “un gran honor” reunirse con la mandataria mexicana, en el marco de las conversaciones entre ambos países sobre temas comerciales.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró la visita del representante estadounidense y destacó la relevancia del encuentro.

“Estamos felices de recibirlo. Va a tener una conversación con la Presidenta. Esto para México es muy buena señal”, afirmó.

Además, el funcionario mexicano indicó que las reuniones se centrarán en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y otros temas de la agenda económica bilateral.

Tras el encuentro en Palacio Nacional, se indicó que Greer sostendría reuniones adicionales con autoridades mexicanas encabezadas por Ebrard, así como con empresarios de ambos países. Estos encuentros se realizarán en la zona de Banqueros.