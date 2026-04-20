Trump dice que solo levantará el bloqueo a Irán cuando haya un acuerdo

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que no levantará el bloqueo de Estados Unidos a los puertos de Irán hasta que no haya un acuerdo con Teherán.

"EL BLOQUEO, que no levantaremos hasta que haya un 'ACUERDO', está destruyendo completamente Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso en el corto plazo", escribió el presidente en su plataforma Truth Social, en la que también criticó la cobertura mediática de la guerra en Medio Oriente.

Irán afirma que EU continúa violando el alto el fuego: Pakistán

Por su parte, el ministro de ⁠Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó ⁠a su ⁠par pakistaní, Ishaq Dar, que las "continuas violaciones del alto el fuego" por parte de Estados Unidos constituyen un obstáculo importante para la continuación del proceso diplomático.

En este tenor, trascendió que Araqchi comunicó a ⁠Dar que Irán, tras ⁠tener en cuenta todos los aspectos del asunto, decidirá cómo proceder en adelante.