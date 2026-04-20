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Reportan balacera en la zona arqueológica de Teotihuacan

Versiones de los visitantes refieren personas heridas, el abatimiento de los agresores, y el desalojo y cierre de la zona arqueológica en lo que resta del día.

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Zona Arqueológica de Teotihuacan. Foto EE:archivo / INAH

J. Francisco De Anda Corral

La mañana de este lunes, varios visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacan reportaron la presencia de sujetos armados que detonaron armas de fuego junto a la pirámide de la Luna, creando pánico entre los turistas que recorrían el sitio.

En varios videos compartidos en redes sociales se pueden escuchar las detonaciones y gritos de auxilio y de apoyo policial. "¡Llámenle a la policía!", se escucha.

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Lo anterior generó una movilización intensa de la Policía Auxiliar, personal de INAH, policía municipal, estatal y Guardia Nacional alrededor y dentro del sitio arqueológico.

Versiones de los visitantes refieren personas heridas, el abatimiento de los agresores, y el desalojo y cierre de la zona arqueológica en lo que resta del día.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no ha confirmado los acontecimientos y no había dado una versión oficial.

(Información en proceso...)

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J. Francisco De Anda Corral

Es editor de la sección Arte, Ideas y Gente en El Economista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Filosofía Social, por el ITESO. Especialista en periodismo de arte, arqueología, antropología, educación, patrimonio cultural, religiones y responsabilidad social. Colaboró anteriormente en Público-Milenio Jalisco; Radio Universidad de Guadalajara; Noroeste, de Culiacán; y Radio Metrópoli, en Guadalajara.

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