Acciones de chips impulsan los índices en Nueva York

Las acciones de semiconductores fueron el mayor impulsó para que las bolsas en Nueva York repuntaran en la jornada de este jueves.

Este incremento se dio luego del anuncio sobre una alianza estratégica entre Apple e Intel para fabricar chips en Estados Unidos, sumado al alivio geopolítico por un acuerdo de paz provisional en Medio Oriente.

El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX), que incluye a las 30 empresas más grandes de la industria, presentó un incremento de 6.42% a 14,341.8 unidades.

“Los principales índices de Estados Unidos finalizaron al alza, recuperándose luego de las liquidaciones de la jornada previa tras el discurso del Fed, donde el mercado descontó la posibilidad de un alza en la tasa de referencia antes de final de año, el jueves se alivió la presión tanto por una menor incertidumbre entre Estados Unidos e Irán, así como mayor optimismo por el sector de semiconductores tras un anuncio de trabajo conjunto entre Apple e Intel”, informaron analistas de Bx+.

“Los mercados en Estados Unidos cerraron este jueves en terreno positivo, impulsados por una caída en los precios del petróleo después de que se reportó la reanudación del tránsito de que buques por el Estrecho de Ormuz. La noticia se dio después de que el presidente Donald Trump firmó un memorándum de entendimiento con Irán para poner fin al conflicto, fortaleciendo las expectativas de una gradual normalización de los flujos energéticos”, escribieron analistas de GBM Research.

El optimismo se reflejó en los principales referenciales como el Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, al subir 0.14% a 51,564.70 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 1.08% a 7,500.58 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 1.91% a 26,517.93 unidades.

Desde que comenzó el conflicto, el pasado 28 de febrero, el Nasdaq Composite ha ganado 16.98%, el S&P 500 sube 9.04% y el Dow Jones escala 5.28 por ciento.

En lo que va del presente año, el Nasdaq sube 14.09%, el S&P 500 tiene un alza de 9.57% y el Dow Jones ha tenido un incremento de 7.28 por ciento.

Suben con fuerza

Los papeles de SanDisk, fabricante de dispositivos de almacenamiento de datos mediante memoria flash, fueron las que más subieron con 11.42% a 2,182.45 dólares por unidad.

En segundo lugar, los papeles de Intel, uno de los productores de semiconductores más grandes del mundo, presentaron un incremento de 10.64% a 133.99 dólares por unidad, seguido por Micron Technology, diseñadora y fabricación de semiconductores, con 8.70% a 1,133.99 dólares.

En cuarto lugar, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tuvo un incremento en el precio de sus papeles de 6.96% a 462 dólares, mientras que las de las de Qualcomm subieron 6.17% a 226.11 dólares y AMD, productora de microprocesadores (CPU) y tarjetas gráficas (GPU), con 4.86% a 537.37 dólares.

Otras empresas que también se contagiaron fueron Broadcom con un incremento de 4.60%, Applied Materiales con 4.8%, Lam Research con 3.81% y NVIDIA con 2.86 por ciento.

Analistas de GBM detallaron que en el sector tuvo un impulso extra debido a la publicación de reportes sobre un acuerdo preliminar con Apple para fabricar procesadores, “lo que reforzó la percepción de que la estrategia de recuperación de la compañía está ganando tracción”.

Esta noticia se suma a los avances recientes en su negocio de fundición y al creciente interés de grandes empresas tecnológicas por diversificar su producción de chips en medio del auge de la inteligencia artificial y la alta demanda de capacidad de manufactura.

Además, las proyecciones sobre el crecimiento de las oportunidades en centros de datos e inteligencia artificial fortalecieron el sentimiento de los inversionistas.