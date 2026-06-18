Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos de este viernes 19 de junio

En el noveno día del Mundial de futbol 2026 el turno será para los Grupos C y D en la carrera para llegar a los dieciseisavos de final.

Este viernes 19 de junio, Estados Unidos y Australia iniciarán la jornada desde Seattle, mientras que un Brasil sin Neymar Jr. tratará de recuperar el rumbo en esta justa deportiva contra Haití.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Esta edición del Mundial 2026 se desarrolla en 16 ciudades con la participación de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Te compartimos cuáles serán los partidos de la Copa Mundial que se jugarán este viernes:

Estados Unidos busca imponerse en casa contra Australia

Luego de dar una de las mejores exhibiciones de la competencia, Estados Unidos con su artillero Florian Balogun busca su nueva presa en el Mundial ante Australia.

El coanfitrión se dio un festín en su debut 4-1 frente a una Paraguay paralizada ante miles de espectadores en Los Ángeles con dos anotaciones del delantero de padres nigerianos nacido en Nueva York.

Para dejar casi sellada su clasificación a los dieciseisavos por el Grupo D, el primer anotador de un doblete en el Mundial y sus compañeros intentarán hacer lo propio ante Australia, también con aire en la camiseta tras un triunfo 2-0 ante Turquía.

La selección de las Barras y las Estrellas y los Socceroos se medirán a partir de la 1:00 pm (tiempo del centro de México) en Seattle.

Posibles alineaciones de EU y Australia:

Estados Unidos : Matt Freese; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, Mckennie, Pulisic; Weah, Tilman y Balogun.

: Matt Freese; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, Mckennie, Pulisic; Weah, Tilman y Balogun. Australia : Ryan; Bos, Souttar, Herrington, Circati; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Irakunda y Touré.

: Ryan; Bos, Souttar, Herrington, Circati; Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie; Irakunda y Touré. Árbitro : Felix Zwayer (ALE).

: Felix Zwayer (ALE). Estadio : Estadio de Seattle.

: Estadio de Seattle. Fecha y horario: Viernes 19 de junio a la 1:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Estados Unidos vs. Australia?

Los fanáticos podrán seguir este partido en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Marruecos y Escocia se miden en la Segunda Jornada

La selección de Marruecos se medirá a las 4:00 pm (tiempo del centro de México) a la de Escocia en la Segunda Jornada del Grupo C con la necesidad de sumar tres puntos y confirmar su camino a los cruces con la vitola de favorita que tenía al llegar a Estados Unidos, aunque los escoceses tienen la sartén por el mango.

En el Estadio de Boston, Estados Unidos, el Gillette Stadium, los 'Leones del Atlas' tratarán de responder a los merecidos elogios que se llevaron del debut ante Brasil, aunque el encuentro se saldara con empate (1-1). El equipo africano hizo sufrir a la pentacampeona en el duelo de favoritos a ser primero, pero Escocia venció (0-1) a Haití y se quedó el liderato con tres puntos.

Marruecos cumplió con su cartel de candidata a todo, después de hacer historia hace cuatro años en Catar 2022 llegando a semifinales y de conquistar la Copa África a principios de año, aunque bajo una decisión en los despachos y aún en trámite por el abandono que hizo Senegal en la final de Rabat. El seleccionador Mohamed Ouahbi, con cuatro defensas y seis centrocampistas, mareó a Brasil.

Las cuentas le salen a Escocia, en busca al menos de ser uno de los ocho mejores terceros para estar en los cruces de un Mundial por primera vez en su historia. El Ejército de Tartán está probablemente a un punto de ese hito y, sabiendo de su gen competitivo y de la marea que le acompaña en las gradas, sin duda se dejará todo.

Posibles alineaciones de Escocia y Marruecos:

Escocia : Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.

: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland. Marruecos : Bono; Achraf, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim, Saibari y El Khannouss.

: Bono; Achraf, Riad, Diop, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim, Saibari y El Khannouss. Árbitro : Ilgiz Tantashev (UZB).

: Ilgiz Tantashev (UZB). Estadio : Estadio de Boston.

: Estadio de Boston. Fecha y horario: Viernes 19 de junio a la 4:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Escocia vs. Marruecos?

Los aficionados podrán disfrutar de este juego a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Brasil quiere alejar las dudas ante la asequible Haití

Las selecciones de Brasil y Haití se enfrentarán a las 7:00 pm de este viernes (tiempo del centro de México), en la Segunda Jornada de la fase de grupos del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, con el deber para la 'Canarinha' de no sumar otro tropiezo que genere más dudas y dificulte su camino hacia la sexta estrella, ante un combinado del Caribe muy inferior, pero que dio buenas sensaciones en su primer partido.

La pentacampeona del mundo no tuvo el mejor debut en el Mundial 2026. Aunque su primer partido ante Marruecos era, presumiblemente, el más complicado de esta primera fase, la imagen de la 'Canarinha' no fue la esperada, teniendo incluso que igualar un primer tanto de los 'Leones del Atlas' para sumar un punto y no irse de vacío de un estreno poco ilusionante.

La 'Canarinha', que sonríe con la recuperación de Neymar Jr. cada vez más cerca -no juega con la selección desde 2023-, necesita darse una alegría ante una Haití que completó un buen debut, rozando su primer punto en una Copa del Mundo -son cuatro derrotas en cuatro partidos-, pero terminó cayendo por 0-1 ante Escocia en un duelo con polémica y sin la superioridad esperada de los europeos. Y es que los haitianos fueron el equipo que más remató (15) en la primera jornada del Grupo C.

Ahora les llega el más difícil todavía, la selección con más Mundiales, pero quizá la que tiene más dudas, ya que hace 24 años que no levanta el trofeo. Y los caribeños quieren picar en esa incertidumbre, para evitar también ser unas de las pocas selecciones que han perdido sus primeros cinco partidos en Mundiales, acompañando a otras como Canadá o El Salvador.

Posibles alineaciones de Brasil y Haití:

Brasil : Alisson; Danilo, Maquinhos, Magalhaes, Douglas Santos; Guimaraes, Fabinho; Luiz Henrique, Raphinha, Vinícius; y Cunha.

: Alisson; Danilo, Maquinhos, Magalhaes, Douglas Santos; Guimaraes, Fabinho; Luiz Henrique, Raphinha, Vinícius; y Cunha. Haití : Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.

: Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor. Árbitro : Alejandro Hernández Hernández (ESP).

: Alejandro Hernández Hernández (ESP). Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos). Fecha y horario: Viernes 19 de junio a las 7:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Brasil vs. Haití?

Este juego podrá disfrutarse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

Turquía y Paraguay quieren renovar esperanzas

En el ultimo encuentro del viernes, las selecciones de Turquía y de Paraguay se cruzarán a las 10:00 pm (tiempo del centro de México) en el Levi's Stadium de San Francisco en la Segunda Jornada del Grupo D, al que ambos llegan ya acuciados por sus respectivas derrotas en sus estrenos.

Ni el combinado turco ni el paraguayo tuvieron el debut esperado en la Copa del Mundo y las primeras urgencias ya son un peso para este segundo choque. El primero fue sorprendido por Australia (2-0), mientras que el segundo salió peor parado de lo esperado ante la coanfitriona Estados Unidos (4-1), lo que les obliga ya ir a remolque.

Turquía dominó, pero se estrelló por su poco eficacia a nivel ofensivo, con una treintena de disparos que no tuvieron éxito ante unos 'Socceroos' que sí fueron muy efectivos al contragolpe para voltear un poco los pronósticos que colocaban a su rival como uno de los favoritos junto a los estadounidenses para los dos primeros puestos en lo que es su retorno 24 años a la Copa del Mundo y después de firmar un sorprendente tercer puesto.

En cambio, el caso de Paraguay fue un tanto distinto. La 'Albirroja' llegaba a la cita con confianza tras unas óptimas Eliminatorias Sudamericanas en su regreso 16 años después de haber rozado las semifinales en Sudáfrica 2010, pero no ofreció su mejor cara, sobre todo en una fortaleza defensiva que había sido seguramente la clave que le había llevado a este evento y que fue desarbolada por el dinámico fútbol de los Estados Unidos.

Posibles alineaciones de Turquía y Paraguay:

Turquía : Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Çalhanoglu; Akgün, Güler, Yildiz; y Aktürkoglu.

: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Çalhanoglu; Akgün, Güler, Yildiz; y Aktürkoglu. Paraguay : Gill; Cáceres, G.Gómez, Alderete, Junior Alonso; Galarza, Cubas; Almirón, D.Gómez, Enciso, y Pitta.

: Gill; Cáceres, G.Gómez, Alderete, Junior Alonso; Galarza, Cubas; Almirón, D.Gómez, Enciso, y Pitta. Árbitro : Iván Barton (SLV).

: Iván Barton (SLV). Estadio : Levi's Stadium de San Francisco.

: Levi's Stadium de San Francisco. Fecha y horario: Viernes a las 10:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Turquía vs. Paraguay?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Horarios de los partidos del viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D), en el Estadio de Seattle, a las 1:00 pm.

Escocia vs. Marruecos (Grupo C), en el Estadio de Boston, a las 4:00 pm.

Brasil vs. Haití (Grupo C), en el Estadio de Filadelfia, a las 7:00 pm.

Turquía vs. Paraguay (Grupo D), en el Estadio de la Bahía de San Francisco, a las 10:00 pm.

(Con información de AFP y Europa Press).